Lecco. Successo per la sesta edizione della sfilata di cani e umani

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 12 ottobre 2018 – FRECCIA 45, Associazione no profit per la protezione e difesa animale, insieme a RADIOBAU & Co., digital partner del gruppo Mediaset, ha promosso domenica 7 ottobre, la solidarietà tra esseri umani ed amici a 4 zampe, con la VI edizione della sfilata di cani e umani.

L’evento ha fatto parte del “Manifesta”, rassegna del sociale che si tiene ogni anno in Provincia di Lecco con il Patrocinio del Comune di Lecco e di Regione Lombardia.

La sfilata, come ogni anno, ha voluto mettere in risalto l’affetto e l’amicizia tra gli esseri viventi, di qualsiasi natura, cogliendo l’occasione per mostrare ancora una volta che con-vivere e con-dividere il proprio tempo con gli amici pelosi è simpatico e divertente, che essi sono al nostro fianco contraccambiando sempre affetto, fiducia e lealtà.

Numerosi sono stati i partecipanti che, con il loro amico a quattro zampe, hanno dimostrato a tutti che la vera natura umana è costruire e non distruggere, insegnare e non imporre, comunicare e non costringere.

Conduttori Davide Cavalieri di RadioBau & Co.: “Abbiamo fermato in piazza diverse persone con il loro cane per farle partecipare alla sfilata … ed alla fine ha vinto proprio una di queste. Duffy, una cagnolina meticcia dolcissima che incarna proprio lo spirito di questa manifestazione”.

“I cani sono tutti belli. Ci auguriamo che sempre più persone adottino i cagnolini dal canile e non li comperino” ha commentato Susanna Chiesa, Presidente di Freccia 45 e co-conduttrice della giornata, che aggiunge: “Non esistono cani di serie A e cani di serie B”.

Freccia 45 e RadioBau ringraziano tutti coloro che hanno sostenuto e continuano a sostenere le iniziative dell’Associazione.

Di seguito l’elenco dei vincitori:

Per la categoria “Coppia romantica”: 1° premio al cane Daffy accompagnato da Costantino.

Per la categoria “Coppia sportiva”: 1° premio al cane Valentino accompagnato da Giorgio.

Per la categoria “Coppia anticonformista”: 1° premio al cane Margot accompagnato da Valentina.

Il premio “Il cane più chiacchierone” è stato assegnato al cane Leo accompagnato da Alvaro,

Il premio “Il cane più anziano” è stato assegnato al cane Leonardo accompagnato da Simonetta,

Il premio “La coppia dell’ autunno” è stato assegnato al cane Daffy accompagnato da Costantino.