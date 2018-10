Protezione Civile: i volontari della Città metropolitana di Milano aderiscono alla campagna nazionale “Io non rischio”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 ottobre 2018 – Sabato 13 e domenica 14 ottobre, la Protezione Civile della Città metropolitana di Milano aderirà a “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”, la campagna informativa nazionale sui rischi naturali che riguardano il nostro Paese. La campagna coinvolgerà tutti i capoluoghi di provincia italiani.

Volontari e volontarie di protezione civile allestiranno punti informativi “Io non rischio” nelle piazze per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul rischio maremoto.

L’edizione 2018 coinvolge volontari e volontarie appartenenti a oltre 700 realtà associative, tra sezioni locali delle organizzazioni nazionali di volontariato, gruppi comunali e associazioni locali di tutte le regioni d’Italia.

Questo l’elenco dei Comuni del territorio metropolitano che aderiscono all’iniziziativa: Milano, Cologno Monzese, Segrate, Melegnano, Sesto San Giovanni, Pieve Emanuele, Siziano, Opera, Pogliano Milanese e Bellinzago Lombardo.

L’assessore di Regione Lombardia a Territorio e Protezione civile Pietro Foroni partecipera’ domani, sabato 13 ottobre, ad alcune delle manifestazioni che si svolgeranno in 49 piazze della Lombardia connesse alla campagna #iononrischio (13-14 ottobre in 504 Comuni italiani), concepita nel 2011 per sensibilizzare i cittadini rispetto ai rischi naturali e diffondere la cultura della protezione civile e lo sviluppo di attivita’ mirate alla mitigazione dei rischi.

– ore 11, biglietteria Stazione Centrale (piazza Duca d’Aosta -Milano);

– ore 13, piazza Broletto 1 – Lodi. (LNews)

Redazione