ZINGONIA/BG. BLITZ ANTIDROGA, SEQUESTRATO 1 KG DI HASHISH

(mi-lorenteggio.com) Zingonia-Bergamo. 12 ottobre 2018. “Un grazie sentito ai Carabinieri della

Compagnia di Treviglio per l’importante operazione che ha

portato al sequestro di un chilogrammo di hashish, di una

pistola scacciacani e all’identificazione di diversi stranieri

presenti in maniera irregolare sul territorio nazionale, per i

quali e’ scattata anche la procedura di espulsione dall’Italia”.

Cosi’ l’assessore della Regione Lombardia alle Politiche sociali,

abitative e Disabilita’, Stefano Bolognini, ha commentato il

risultato del blitz antidroga effettuato oggi a Zingonia

(Bergamo).

IN PRIMA LINEA CONTRO IL DEGRADO – “Un risultato importante – ha

sottolineato Bolognini – che testimonia l’impegno delle Forze

dell’Ordine e di tutte le istituzioni per la liberazione di

Zingonia dal degrado e dall’illegalita’ che negli ultimi anni ha

caratterizzato la vita di questo quartiere. Sappiamo bene – ha

proseguito – quanto, di fronte al percorso di riqualificazione e

rigenerazione urbana che e’ previsto, sia importante l’azione

degli organi di polizia e degli attori sociali”.

UN FUTURO MIGLIORE – “Regione Lombardia – ha quindi evidenziato

l’assessore – conferma l’impegno assieme alle Forze dell’Ordine,

ai comuni e agli enti coinvolti perche’ nei prossimi mesi si

possa avviare la demolizione delle torri e finalmente dare nuova

vita a quest’area”. Infine, ha ribadito: “voglio ancora una

volta ringraziare le Forze dell’Ordine per quello che in questi

mesi stanno facendo e che permettera’ a Regione Lombardia e a

tutti gli enti di completare nei tempi previsti l’avvio della

demolizione delle torri, perche’ quest’area possa, con la

trasformazione urbanistica, avviarsi a una nuova vita”.



Redazione