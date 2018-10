Corsico. Pusher arrestato al Q.re Lavagna: accettava pagamenti anche con i buoni pasto

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 13 ottobre 2018 – Stamane, i Carabinieri della caserma di Corsico, nel corso di un pattugliamento al Q.re Lavagna, giunti in via Cellini, hanno visto due uomini con il fare sospetto, mentre uno dei due cedeva all’altro qualcosa.

Immediato l’intervento: i due sono stati bloccati e perquisiti. Il pusher, un italiano classe 1967, cameriere, censurato, responsabile di detenzione e spaccio è stato arrestato in flagranza, l’altro denunciato.

Dopo la perquisizione personale, i militari hanno proceduto con quella domiciliare trovando 5 grammi di cocaina, occultata nella rete del letto; denaro contante dell’importo di 90,00 euro, considerataoprovento di attività illecita; nove ticket buono pasto di euro 5,29, utilizzati da alcuni assuntori per il pagamento dello stupefacente.

L’arrestato è stato, quindi portato, nelle camere di sicurezza della caserma di via Repubblica dell’Ossola, in attesa del processo con rito direttissimo.

V. A.