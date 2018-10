LOGISTICA DEL NORD OVEST. CABINA DI REGIA GENOVA CON ASSESSORI LOMBARDIA, LIGURIA E PIEMONTE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 ottobre 2018 – Piena sintonia di intenti e di

prospettive tra gli assessori delle tre regioni che

costituiscono la Cabina di regia della Logistica del Nord-Ovest,

Claudia Maria Terzi per la Lombardia (Infrastrutture e

Trasporti), Andrea Benveduti per la Liguria (Sviluppo Economico)

e Francesco Balocco per il Piemonte (Infrastrutture e

Trasporti), che si sono incontrati l’altro ieri a Genova.

OTTIMIZZARE I COLLEGAMENTI – E’ stata l’occasione per un

bilancio a due mesi dal crollo del Ponte Morandi delle ricadute

sul sistema della logistica portuale e dell’intero Nord-Ovest,

ed e’ stata ribadita la necessita’ di ottimizzare i collegamenti

tra i porti Liguri e il resto dell’Europa, con particolare

riferimento ai corridoi europei che attraversano la

macroregione.

Per quanto riguarda l’iter approvativo del Contratto di

programma di RFI, attualmente all’esame delle commissioni

parlamentari, l’auspicio comune e’ che si arrivi in tempi brevi

all’approvazione di questo documento fondamentale, che include

oltre 130 interventi concordati tra la Cabina di regia, RFI e il

MIT relativi al potenziamento del sistema ferroviario in ottica

merci (e non solo). Il tutto nell’ottica di recuperare i ritardi

accumulati.

Posizioni comuni sono state concordate in vista dei prossimi

appuntamenti previsti sia dal GECT Reno-Alpi (il Gruppo Europeo

di Cooperazione Territoriale al quale le tre regioni hanno

aderito) e del Gruppo che si occupa di Trasporti all’interno di

EUSALP (che nel 2019 vedra’ la presidenza da parte della Regione

Lombardia). Una position paper condivisa sara’ prodotta dalla

Cabina di Regia ed i tre assessori, a rotazione, garantiranno

una presenza politica agli incontri per rafforzare la

rappresentanza delle tre regioni. Azioni comuni di comunicazione

sull’attivita’ di questi organismi internazionali e

sull’andamento dei progetti saranno effettuate dalla Cabina di

Regia.

Al fine di integrare gli sviluppi dei due corridoi, sara’

promosso un incontro congiunto con i coordinatori del Corridoio

Reno-Alpi P. Wojciechowski e Mediterraneo I. Radicova’ e sara’

elaborata una nota congiunta sul riallineamento dei tempi di

realizzazione dei tratti italiani e cross-border dei corridoi

partendo dai tempi condivisi con RFI nell’ambito dell’Intesa

sottoscritta il 17 ottobre 2017.

C’e’ inoltre attesa per valutare nel dettaglio il Decreto Genova

in particolare sulla parte relativa all’istituzione delle Zona

Logistica Semplificata.

A MILANO GLI STATI GENERALI LOGISTICA DEL 2019 – I tre assessori

hanno infine concordato sul luogo e la data della prossima

edizione degli Stati Generali della Logistica del Nord Ovest che

si svolgeranno a Milano nel febbraio 2019, occasione per

rilanciare l’iniziativa della Cabina di regia e per fare il

punto sulle grandi opere e sugli interventi infrastrutturali e

non solo (come il ferrobonus finanziato dalle tre regioni)

necessari per ridare slancio al trasporto merci su ferro.

Redazione