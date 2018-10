CASA. UN PATTO CON I PROPRIETARI IMMOBILIARI PER RIMETTERE SUL MERCATO APPARTAMENTI VUOTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 ottobre 2018 – Un patto con i proprietari immobiliari per aprire il mercato e fronteggiare l’emergenza abitativa, in particolare quella che deriva dagli sfratti. Questo l’obiettivo del bando pubblico, in uscita nelle prossime settimane, di cui la Giunta ha appena approvato le linee guida: l’Amministrazione cerca operatori interessati a rimettere in circolo alloggi e immobili di loro proprietà da destinare in via transitoria all’emergenza abitativa, in cambio di un contributo economico, calcolato in base al canone concordato. Nel complesso, il Comune mette a disposizione un budget di circa 1,350 milioni di euro.

Come spiega l’assessore alla Casa e Lavori pubblici Gabriele Rabaiotti: “L’obiettivo è riuscire a sbloccare, anche temporaneamente, il patrimonio immobiliare vuoto ed inutilizzato, specialmente quello delle grandi proprietà. Un accordo transitorio di disponibilità con la garanzia di un ristoro economico che riteniamo interessante renderebbe Milano più capace di dare risposte alle famiglie, in particolare quelle che vengono sfrattate dal libero mercato perché non riescono più a pagare l’affitto”.

Oltre ad interi appartamenti, i proprietari possono partecipare al progetto anche con singole stanze: in questo caso, il contributo del Comune saràpari a 250 euro al mese per un posto letto e a 350 euro al mese per due posti. Sarà sempre il Comune ad erogare 150 euro mensili a nucleo per coprire i costi delle misure di accompagnamento della famiglia ospitata, ed attivare così un percorso orientato a costruirne o rafforzarne l’autonomia, in modo che poi possa approdare ad una soluzione abitativa stabile. Ogni famiglia, infatti, potrà rimanere nell’alloggio messo a disposizione per un periodo massimo di 18 mesi.

Gli alloggi e gli immobili possono anche trovarsi fuori dall’area del Comune, fermo restando che le famiglie ospitate saranno residenti a Milano.

“Assoedilizia – afferma il suo presidente Achille Colombo Clerici – nell’apprezzare e condividere l’iniziativa darà la maggiore diffusione del bando ai propri associati, assicurando la piena collaborazione all’amministrazione comunale.”

