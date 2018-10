Corsico. Frontale tra due auto sulla Vecchia Vigevanese, atterrato l’elisoccorso

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 14 ottobre 2018 – Stamane poco dopo le ore 11.00, lungo la S.P. 56 “Vecchia Vigevanese”, a 300 metri dall’incrocio con via dei Fontanile, è avvenuto un violento scontro frontale tra due auto. Una delle due auto, dopo l’impatto ha terminato la sua corsa contro il guardrail, l’altra vettura si è fermata in mezzo alla carreggiata, occupando entrambe le carreggiate. Coinvolta anche una terza vettura, ma, senza conseguenze per gli occupanti.

Immediati i soccorsi: da Como è giunto l’elisoccorso con il personale sanitario, mentre sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, un’ambulanza della Croce Celeste, un’ambulanza della Croce Rossa di Buccinasco, un’automedica, i Carabinieri e la Polizia Locale.

Mentre le forze dell’ordine, delimitavano l’area per permettere le operazioni di soccorso, chiudendo la strada e vietandone l’accesso, i Vigili del Fuoco hanno estratto dalla vettura finita contro il guadrail gli occupanti. Tre i feriti: un uomo di 39anni, un uomo di 52anni, una donna di 82 anni. Un ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda con l’elicottero, un’altro ferito è stato portato all’ospedale Policlinico di Milano con l’ambulanza in codice verde, mentre il terzo è stato trasportato, sempre in ambulanza e in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano.

Dopo esser stati trasportati in ospedale, le forze dell’ordine hanno compiuto i rilievi del sinistro e la strada è stata riaperta quando i carro-attrezzi hanno portato via le due vetture.

V. A.