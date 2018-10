DA MAGENTA, A CORSICO A OPERA A SESTO: 4.000 CONTROLLI NELLA NOTTE, PRESIDIATE STAZIONE CENTRALE E SESTO FS

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 ottobre 2018 – Ha ‘toccato’ anche alcuni dei punti piu’

caldi di Milano e dell’hinterland come la stazione Centrale di

Milano e Piazza 1° maggio a Sesto San Giovanni, l’operazione

SMART (Servizio monitoraggio aree a rischio del territorio)

coordinata nella notte dall’assessore regionale alla Sicurezza,

Polizia locale e Immigrazione, Riccardo De Corato.

Il ‘via’ e’ scattato alle 19.30 dal Castello di Legnano e ha

visto il coinvolgimento di 10 Comuni capofila (Milano, Magenta,

San Giuliano milanese, Sesto san Giovanni, Cologno monzese,

Garbagnate milanese, Corsico, Cassina de’ Pecchi, Cinisello

balsamo e Legnano, 60 quelli coinvolti in totale) per oltre 330

agenti impegnati fino alle prime luci dell’alba.

4.000 VEICOLI CONTROLLATI – “Sono stati controllati 3.791

veicoli – ha spiegato De Corato – emessi 817 verbali di

infrazione, effettuati 26 fermi o sequestri, sottoposti ad

alcool test 540 guidatori e ritirate 28 patenti, ma soprattutto

sono state evitate le stragi del sabato sera. Cio’ significa che

operazioni d questo genere hanno una grande importanza in

un’ottica di prevenzione. Per questo stiamo gia’ studiando

un’altra grande operazione che effettueremo in primavera”.

GRAZIE AGLI AGENTI – “Se questi risultati sono possibili – ha

aggiunto l’assessore – lo dobbiamo anzitutto alla grande

professionalita’ e preparazione dei nostri agenti che voglio

ringraziare per quello che quotidianamente fanno nei nostri

comuni”.

PREVENIRE E GARANTIRE SICUREZZA – L’assessore ha sottolineato

come la presenza degli agenti sulle strade funzioni anzitutto da

deterrente “a noi – ha detto – non interessa reprimere, ma

prevenire e garantire sicurezza a tutti, non solo a chi si mette

alla guida, spesso dopo un sabato sera trascorso senza tener

conto di quanto si e’ bevuto”.

LA CENTRALE E IL LUOGO DOVE VENNE UCCISO IL TERRORISTA AMRI –

SMART, quest’anno, ha visto la presenza di diversi agenti anche

davanti alla Stazione centrale di Milano, una delle zone piu’

pericolose delle citta’, spesso teatro di spaccio e violenza e in

Piazza 1° Maggio a Sesto san Giovanni dove venne ucciso il

jihadista Anis Amri. “Non e’ un caso – ha concluso De Corato –

che abbiamo scelto di presidiare anche due zone cosi’ pericolose.

La gente chiede piu’ sicurezza, desidera poter uscire

tranquillamente cosi’ trascorrere un sabato sera senza aver paura

di far ritorno a casa. La notte scorsa questo e’ stato possibile.

Ora non ci rimane che andare avanti su questa strada”.