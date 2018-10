Milano. Il Presidente del Consiglio Conte in visita a Digital Factory e a Talent Garden

(mi-lorenteggio.com) Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi a Milano, ha visitato la “Digital Factory”, settore che si occupa della digitalizzazione della rete, nella sede di Italgas. Successivamente ha incontrato le startup nella sede di Talent Garden. Nella mattinata, al Centro congressi Palazzo Castiglioni, il Presidente ha partecipato alla giornata inaugurale della Scuola di formazione politica della Lega.

“Innovazione, ricerca, nuove tecnologie e lavoro, con una particolare attenzione alla sostenibilita’ ambientale e a tutti temi connessi. Un’azione che

deve avere un solo obiettivo comune: far crescere e rendere ancor piu’ competitivo il nostro Paese”. Cosi’ il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Nella struttura milanese lavora un team multifunzionale che ha tra gli obiettivi principali quello della digitalizzazione delle reti per la quale sono previsti investimenti per oltre 300 milioni di euro. “La Lombardia – aggiunge Fontana – e’ sempre pronta adaccettare le sfide che guardano al futuro e che hanno come traguardo finale il miglioramento della qualita’ della vita dei cittadini”.

Redazione