POLITICHE SOCIALI. A MILANO UNO SPORTELLO DI ORIENTAMENTO LEGALE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 ottobre 2018 – Uno sportello all’interno del Palazzo di Giustizia dedicato all’orientamento legale gratuito per le persone con grave disabilità e per le loro famiglie e legato alle tematiche del “Dopo di noi”. Si tratta di un’iniziativa del Comune di Milano e dell’Ordine degli Avvocati di Milano che stipuleranno una convenzione per la realizzazione di questo servizio gratuito. A questo scopo la Giunta ha approvato una delibera che definisce le linee guida per la stesura del documento.

L’Ordine degli Avvocati, tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, metterà a disposizione un gruppo di almeno 20 professionisti selezionati e formati per prestare questo tipo di servizio che prevederà colloqui di orientamento legale per tutti gli utenti inviati dal Comune. In caso di necessità, inoltre, i legali indicati dall’Ordine (che non potranno mai assumere la difesa e ricevere incarichi professionali) indicheranno il nominativo di un avvocato della cui assistenza gli utenti potranno decidere di avvalersi anche davanti alle autorità giudiziarie.

Il protocollo rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2019, con la possibilità di prorogare tale termine.

“Il tema del Dopo di Noi – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti Pierfrancesco Majorino – ha come fine quello di progettare percorsi che rendano le persone con disabilità autonome rispetto alla famiglia. Si tratta di una questione complessa che implica anche aspetti di tipo legale. Ecco perché la collaborazione con l’Ordine degli Avvocati diventa fondamentale per aiutare i cittadini disabili a godere appieno del loro diritto di vivere una vita serena. Andremo avanti su questa strada e ci impegneremo affinché nessuno in questa città si senta mai un cittadino di serie B”.

“Il Protocollo rafforza una collaborazione con il Comune attiva da tempo sul territorio – afferma il presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano, Remo Danovi – e unisce due aspetti della ‘funzione sociale’ dell’Ordine degli avvocati: la lunga esperienza di orientamento legale con gli ‘Sportelli del cittadino’ attivi in tutti i Municipi; l’attenzione ai disabili attraverso il Comitato Pari Opportunità, la promozione degli istituti giuridici come il trust, per la piena attuazione del ‘Dopo di noi’, e la pubblicazione del Codice dei diritti degli indifesi. Grazie al Protocollo il nostro impegno si fa ancora più concreto, per alleviare situazioni di grave disagio”.

Il Comune di Milano già da tempo è impegnato nella realizzazione di un sistema di servizi e interventi volti a facilitare il pieno godimento, da parte delle persone con disabilità, del diritto di vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone. A questo scopo, tra il 2017 e il 2018, ha lanciato due avvisi pubblici per favorire l’accompagnamento verso l’autonomia delle persone disabili attuando così la legge n.112 del 2016 (cosiddetta sul “Dopo di Noi”). Attualmente sono 284 gli utenti che il Comune sta aiutando grazie a questi bandi, investendo circa 2.870.000 euro.

Redazione