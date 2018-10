ANIMALI. VENERDÌ E SABATO “MILANIMAL, UNA CITTÀ CON LA CODA”

Una due giorni dalla parte degli animali e contro ogni forma di maltrattamento organizzata dal Comune di Milano in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 ottobre 2018 – Per dare risposte concrete e mirate ai tantissimi cittadini che chiedono rispetto e protezione per il mondo animale, l’Amministrazione comunale e l’Ordine degli Avvocati hanno organizzato “MilAnimal – Milano, una città con la coda”, un evento pubblico che si svolgerà venerdì 19 e sabato 20 ottobre.

La due giorni comincerà alle ore 9 presso la Sala Valente, in via Freguglia 14, con il convegno “Vita, integrità, benessere e dignità degli animali” che verrà aperto dai saluti istituzionali di Roberta Guaineri, assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita con delega alle Politiche per la tutela e difesa degli animali del Comune di Milano, Remo Danovi, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano e Lamberto Bertolè, Presidente del Consiglio comunale di Milano.

L’incontro, moderato dalla Consigliera comunale Simonetta D’amico, illustrerà il fenomeno del maltrattamento, quanto già fatto e le azioni future preventive e di intervento che consentano alle associazioni di costituirsi parte civile nella denuncia di abusi sugli animali, e approfondirà temi legati al benessere e alla tutela degli animali.

Interverranno: Adriana Cassano Cicuto, Tribunale di Milano; Silvia Belloni, Consigliera Ordine Avvocati di Milano; Cristina Manasse, Avvocato Foro di Milano; Carlo Monguzzi, Consigliere Comune di Milano; Angelica Vasile, Consigliera Comune di Milano; Gustavo Gandini, Garante per i Diritti degli Animali del Comune di Milano; Paola Fossati, Garante per i Diritti degli Animali Comune di Milano; Diana Cerini, Prof. Avv. Diritto Comparato Università Milano Bicocca; Mauro Cervia, Dott. Veterinario e Presidente Associazione Amoglianimali; Liliana Mauri, Responsabile Unità Tutela Animali Polizia Locale Comune di Milano; Mavj Davanzo, Associazione Mondo Gatto; Claudio Rossi, Direttore UOC Igiene Urbana Veterinaria ATS Milano.

Sabato 20, dalle ore 9:30 presso la Cascina Nascosta del Parco Sempione, sarà la volta di “Un sabato bestiale – se li conosci li ami”: cultura e intrattenimento sui temi della tutela e del benessere degli animali. Etologi, veterinari, esperti di alimentazione, educatori e associazioni racconteranno ai cittadini gli animali, come interagire con loro e come aiutarli davvero.

Al mattino interverranno: Elena Grandi, Vicepresidente e Assessore Municipio 1; Carlo Monguzzi, Consigliere Comunale; Angelica Vasile, Consigliera Comunale; Silvia Belloni, Consigliera Ordine Avvocati di Milano; Paola Fossati, Garante per i Diritti degli Animali del Comune di Milano; Ermanno Giudici, ENPA; Deborah Briasco, educatore cinofilo; Alessandro Sala, Corriere della Sera; Federico Carbonaro ed Elisa Camporeale, Mondo Gatto; Diana Cerini, Prof. Avv. Università Bicocca; Paola Salvadori, comunicazione, pubblicità, web e digital; Cristina Manasse, Avvocato del Foro di Milano.

Al pomeriggio, a partire dalle ore 15, gli interventi di Sissi Grandi, giornalista ed editor Disney; Elia Mele, delegato LIPU Milano; Paola Barbieri, Dimensione Animale Rho, Gattile di Rho; Mauro Cervia, presidente associazione Amoglianimali; Patrizia Peletti, associazione Il gatto viziato; Fabio Borganti, associazione Amoglianimali.

