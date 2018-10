Bollate: Consulenza legale e diritti dei consumatori. Arriva lo Sportello di assistenza ai cittadini e alle imprese

In arrivo a Bollate, un nuovo servizio per aiutare le persone e le aziende ad affrontare alcuni dei problemi quotidiani. Si tratta di un doppio Sportello di consulenza, legale e diritti dei consumatori, che aprirà in ottobre e avrà come sede il comando della Polizia locale in via Garibaldi, in un ufficio dedicato posto al primo piano. Un servizio utilissimo per fornire una prima assistenza, fornire un indirizzo e informazioni utili ai bollatesi, singoli cittadini o aziende del territorio, su questioni legali e di diritto sui consumi di ogni tipo.

Lo Sportello legale, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Ordine degli avvocati, comincia dal 23 ottobre. Aprirà ogni 15 giorni, il martedì dalle ore 15 alle 17; lo Sportello per i consumatori, organizzato in collaborazione con la Lega Consumatori, comincia dal 30 ottobre e aprirà, a settimane alterne, il martedì dalle 14,30 alle 17,30 e il giovedì dalle 10 alle 12,30.

Per entrambi gli Sportelli è necessario fissare un appuntamento telefonico, ai numeri dedicati (vedi in fondo all’articolo). I servizi sono gratuiti e rivolti solo a cittadini residenti e alle imprese con sede a Bollate.

“Un’iniziativa nuova per la nostra città e molto utile alle persone – spiega l’Assessore Lucia Rocca, promotrice dell’iniziativa – che, in modo disinteressato e professionale, possono contare su una consulenza gratuita sui tanti problemi della vita quotidiana. Si va dalla truffa che si ritiene di aver subito alla lite con il vicino, dalla separazione alle questioni ereditarie, solo per citare qualche esempio. Ma l’importante è sapere di avere un parere competente che consente poi di affrontare con consapevolezza i propri problemi”.

“Portiamo volentieri anche a Bollate l’esperienza degli “Sportelli del cittadino”, che ormai da molti anni l’Ordine degli avvocati ha attivato nei nove municipi di Milano e poi nei comuni della città metropolitana – afferma Remo Danovi, presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano. Bollate è il nono comune e fra pochi giorni si aggiungerà il decimo. È un servizio di orientamento legale reso possibile dalla disponibilità degli enti locali e dal volontariato di alcuni avvocati – in complesso sono centinaia, tra i 20mila iscritti all’Ordine – i quali suggeriscono ove possibile una soluzione che evita il ricorso al giudice. In caso contrario potranno indicare colleghi esperti nella materia, iscritti negli elenchi dell’Ordine, ma mai assumere personalmente un incarico, per evitare ogni conflitto d’interesse. È uno dei tanti modi in cui adempiamo alla funzione sociale che la legge riconosce all’avvocatura”.

“Lavorare in sinergia con le istituzioni – sottolineano Laura Locatelli, Vice presidente Regionale Lombardia Lega Consumatori, e Mauro Pucci Presidente della sede territoriale Bollate e Baranzate Lega Consumatori – è un importante traguardo raggiunto con lo scopo di essere il più vicino possibile ai cittadini e alle loro problematiche quotidiane. La funzione dello sportello sarà fornire informazioni e documentazione su temi e problemi specifici o generali in materia di tutela del consumatore, raccogliere segnalazioni, fare consulenza sui diritti dei consumatori, nonché attività di educazione al consumo ed al risparmio. L’obiettivo è anche quello di promuovere iniziative che favoriscano il confronto fra tutti i soggetti interessati alla salvaguardia dei fondamentali diritti dei cittadini: tutela della salute, sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, adeguata informazione e corretta pubblicità, correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali”.

Accanto allo Sportello legale e consumatori, nei progetti dell’Assessore Rocca, c’è anche un servizio di consulenza notarile su cui il Comune sta lavorando con l’Ordine dei notai.

Per informazioni e appuntamenti sullo Sportello legale:

Tel: 02 35005420, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 12.

Prime aperture: 23 ottobre; 6 e 20 novembre, 4 e 18 dicembre, etc…