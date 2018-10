Bollate: Il Sindaco Vassallo saluta il tenente dei Carabinieri Mistretta, destinato ad altro incarico

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 15 ottobre 2018 – Riceviamo e pubblichiamo:

Il Tenente Maurizio Mistretta mi ha comunicato che dal giorno 13 ottobre sarà destinato ad altro incarico militare.

Vorrei, con poche righe, ringraziare pubblicamente l’Ufficiale a nome mio, dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza per questi due anni in cui ha operato sul territorio di Bollate e di Baranzate, rivolgendogli sincera gratitudine, estesa agli uomini della Tenenza bollatese, per la dedizione al lavoro, per la capacità investigativa, per l’impegno quotidiano profuso a garantire con professionalità e abnegazione la sicurezza e la civile convivenza tra i cittadini.

Sin dal suo insediamento ha posto in essere, con alto senso del dovere, attività sinergiche anche con l’Amministrazione comunale e in particolare con la Polizia Locale, intessendo rapporti di effettiva collaborazione finalizzati a garantire il bene supremo della collettività,nel pieno rispetto delle leggi e dei ruoli, mostrandosi sempre collaborativo con le istituzioni civili. Ha contribuito, fattivamente, alla cultura della legalità, alla prevenzione e alla repressione dei piccoli e grandi reati anche attraverso il dialogo e la collaborazione, risolvendo, fin dove possibile, in maniera equilibrata e pacifica, gli inevitabili conflitti che possono verificarsi nel corso dell’espletamento del mandato professionale.

Al Tenente Maurizio Mistretta, con sentimenti di stima e amicizia, auguro, per il nuovo incarico, tutte le gratificazioni e i successi che la sua professionalità e la sua umanità indubbiamente meritano.

Il Sindaco

Francesco Vassallo