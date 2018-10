Bollate: Luci a LED, si comincia dal Parco centrale e vie circostanti

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 15 ottobre 2018 – Nuovi lampioni, luce bianca invece che gialla, città più moderna e smart. Tutto questo grazie all’avvio del progetto di installazioni di luci a LED, partita in città nei giorni scorsi, che porterà, nei prossimi mesi, alla sostituzione di tutti i corpi luminosi dei lampioni di Bollate, circa 5.500, e alla loro conversione alla nuova tecnologia.

“Un percorso durato due anni – spiega il Sindaco Francesco Vassallo – che ora comincia a dare i primi risultati. E così Bollate diventa una città davvero innovativa e smart, come ci richiede la modernità, con servizi maggiori e all’avanguardia per i cittadini e le aziende”.

I lavori sono cominciati dentro e intorno al Parco centrale, approfittando anche dei fondi a disposizione del progetto di rigenerazione urbana che riguarda la zona. Dureranno circa un mese e mezzo e consentiranno di vedere già i primi vantaggi dell’intervento, come la realizzazione di hotspot per il collegamento internet nella zona.

Ma molto maggiori saranno i benefici quando il progetto sarà a regime: il risparmio energetico fino al 50/60 percento sulla bolletta, la miglior illuminazione nelle vie e nelle piazze, il minor impatto ambientale e la possibilità, in futuro, di usare questi lamponi intelligenti per altre applicazioni come le telecamere di videosorveglianza o i rilevatori di Pm10. L’operazione, partita nei giorni scorsi, verrà realizzata dalla partecipata Gaia Servizi che si è assunta il costo dell’investimento in cambio della riscossione delle bollette per i prossimi 10 anni e ricevendo parte del contributo europeo ottenuto dal Comune grazie al progetto sulla rigenerazione urbana (circa 600mila euro).

“Passo dopo passo portiamo Bollate verso il futuro – ha commentato entusiasta il Vicesindco Alberto Grassi”.

Redazione