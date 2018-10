(mi-lorenteggio.com) Corsico, 15 ottobre 2018 – Martedì 16 ottobre alle ore 18, nella sala “La pianta” di via Leopardi 7, l’amministrazione comunale presenterà il progetto “Il controllo di vicinato” – proposto in collaborazione con la Prefettura di Milano – un percorso di partecipazione diretta dei cittadini in attività di prevenzione, controllo e cura del territorio. Tutta la cittadinanza è invitata.

Redazione