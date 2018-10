DESIGN COMPETITION EXPO DUBAI 2020: VETRINA E GRANDE OPPORTUNITA’ INTERNAZIONALE PER GIOVANI DESIGNER

Milano, 15 ott) La creativita’ e l’ingegno dei giovani

designer lombardi saranno protagonisti a Expo Dubai 2020. E’

questo l’obiettivo del progetto ‘Design Competition Expo Dubai

2020’, presentato oggi dall’assessore regionale al Turismo,

Marketing territoriale e Moda Lara Magoni.

LA ‘CALL FOR IDEAS’ – Una vera e propria ‘call for ideas’

(aperta fino al 22 gennaio 2019) per team composti da giovani

designer, ingegneri, architetti, con la fondamentale

collaborazione delle imprese del territorio. Le venti migliori

idee progettuali, selezionate da una Giuria internazionale,

saranno premiate con un contributo a fondo perduto sino a 20.000

euro ciascuna, da destinare alle aziende coinvolte per la

realizzazione dei migliori prototipi. Ai team vincitori del

bando sara’ soprattutto offerta la possibilita’ di esporre quanto

realizzato sia in Italia, in occasione di eventi dedicati al

design, sia ad Expo 2020 Dubai. La partecipazione e’ aperta a

tutte le aziende lombarde in coppia con uno o piu’ designer under

35.

CREAZIONI IN MOSTRA A DUBAI – “Un progetto a respiro sempre piu’

internazionale – ha spiegato Magoni -: i designer, infatti, non

solo parteciperanno alla competizione realizzando i loro

prototipi insieme alle aziende, ma, in caso di vittoria, avranno

l’opportunita’ di esporre le loro creazioni a Expo 2020 Dubai.

Un’iniziativa, Design Competition, che spero davvero possa

diventare il trampolino di lancio per i futuri ‘campioni’ del

design, una competizione realizzata ad hoc per valorizzare le

nostre eccellenze universitarie, che tutto il mondo stima e

apprezza”.

LOMBARDIA SILICON VALLEY DEL DESIGN – “Il design coniuga il

‘saper fare’ con la creativita’ e il gusto dell’arte – ha

aggiunto -. I nostri ragazzi, l’avvenire della Lombardia,

saranno i portabandiera del tricolore italiano, un po’ come

fanno gli atleti azzurri in occasione di manifestazioni

internazionali come Mondiali e Olimpiadi. In tal senso, la

Lombardia e’ la ‘Silicon Valley’ del design, il design district

piu’ grande d’Europa, non solo per quanto concerne l’artigianato

in cui siamo leader, ma anche per la tecnologia, settore del

futuro, che sono certa diventera’ uno dei traini economici della

nostra regione”.

SETTORE DA 9 MILIARDI DI EURO SOLO IN LOMBARDIA – Un settore,

quello del design, fondamentale per la Lombardia, visto che –

come riferisce la Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e

Lodi – e’ capace di generare un giro d’affari di 9 miliardi di

euro (il 30% del totale italiano), di cui 5,3 miliardi nella

sola area milanese, monzese e lodigiana (oltre 24 mila addetti e

6.159 imprese), per un peso del 60% sul totale regionale e del

17,9% a livello nazionale. Non solo: in Lombardia la filiera del

design offre lavoro a oltre 56 mila addetti. Per quanto concerne

le altre provincie lombarde, dopo Milano (3.548) e Monza

(2.446), per numero di attivita’ FIGURANO: Como (1.795), Brescia

(1.637) e Bergamo (1.623). Per addetti, dopo Monza (12.103) e

Milano (11.586): Como (8.800), Bergamo (6.546) e Brescia (5.723)

RICADUTE DI ASSOLUTO RILIEVO – “Le ricadute di ‘Design

Competition’ – ha aggiunto Lara Magoni – saranno di assoluto

rilievo: in termini economici saranno promosse collaborazioni

imprenditoriali tra Lombardia e Paesi arabi. E proprio il

sistema istituzionale della nostra regione potrebbe diventare un

interlocutore privilegiato dei Paesi del Golfo, che, da sempre,

apprezzano la raffinatezza e l’eleganza del Made in Italy”.

Basti pensare che l’interscambio commerciale tra l’Italia e i

Paesi del Medio Oriente ammonta complessivamente a 19 miliardi

di euro; di questi, 4,2 miliardi sono generati dagli scambi

commerciali con la Lombardia, che pesa il 22% sul totale

nazionale.

PROMOTORI – La Design Competition Expo Dubai 2020 e’ promossa da

Regione Lombardia e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza

Lodi, Unioncamere Lombardia, con il coordinamento scientifico

del Politecnico di Milano, il Commissariato Generale per

l’Italia per Expo 2020 Dubai, la collaborazione di ADI

Associazione per il Disegno Industriale, Fiera Milano Spa,

Fondazione La Triennale di Milano, nonche’ dell’American

University of Sharjah ed Expo 2020 Dubai – Construction

Department.

Il bando e il modello d’iscrizione sono a disposizione sul sito:

www.deco.regione.lombardia.it.

