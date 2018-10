Fortnite & co.: i videogame gratuiti che macinano milioni di euro al mese

Milano, 15 ottobre 2018 – Se siete degli assidui frequentatori di internet o se i videogiochi sono la vostra passione sicuramente avrete sentito parlare di Fortnite. Per chi non lo sapesse, si tratta di un videogame gratuito, scaricabile per pc e per console, che conta milioni di utenti attivi al mese. In sostanza, Fortnite è uno sparatutto: all’inizio di ogni partita si viene letteralmente paracadutati in un’isola che sarà il terreno di scontro, assieme ad altri 100 giocatori. L’obiettivo è quello di riuscire a rimanere l’ultimo player in vita.

Si tratta di quello che viene chiamato “battle royale”, un genere di videogame caratterizzati dal fatto che tutti i giocatori competono fra loro in scontri tutti contro tutti all’interno di arene molto grandi. Poco a che vedere con gli sparatutto più famosi, come Call of Duty. Fortnite, che è diventato in pochissimo tempo un vero e proprio fenomeno di massa, si rivolge a un target molto più giovane, complice la grafica fumettosa e lo stile fantasioso e divertente.

Eppure il vero “miracolo Fortnite” è quello delle cifre che riesce a smuovere: nel 2017, il gioco ha fruttato ai suoi sviluppatori oltre 3,5 miliardi di dollari. Com’è possibile che un videogame gratuito riesca a guadagnare cifre simili?

I guadagni di Fortnite arrivano dal negozio virtuale presente all’interno del gioco. Qui i giocatori possono comprare, usando valuta reale, delle monete virtuali con cui è possibile acquistare nuovi personaggi (le cosiddette “skin”, che cambiano l’aspetto estetico del giocatore), nuove armi e altro. Il tutto senza sbilanciare il gioco: chi acquista oggetti con valuta reale non ha nessun vantaggio rispetto agli utenti che hanno deciso di non spendere nulla, trattandosi semplicemente di modifiche estetiche. Per giocare, e per essere competitivi, non è necessario spendere neanche un centesimo.

Fortnite non è il primo videogame ad adottare un simile modello commerciale. League of Legends, solo per citarne uno, che da anni è uno dei giochi gratuiti più scaricati, viaggia su cifre simili dal lontano 2009. Il mercato dei videogame gratis per pc, comunque, è più che fiorente. I titoli“free-to-play” sono centinaia, e tutti si basano sul concetto di comprare con denaro reale monete virtuali da spendere a proprio piacimento. Senza contare i portali, come pomu.co.it, che consentono di giocare gratuitamente a vari giochi online senza doverli scaricare e senza dover spendere un centesimo.

I dati lasciano intravedere un futuro più che roseo per i videogame gratuiti per pc, che (può sembrare paradossale) hanno ormai surclassato i guadagni dei giochi a pagamento. Epic Games, la casa produttrice di Fortnite, ha annunciato di aver guadagnato circa 300 milioni di dollari solo nel mese di aprile di quest’anno. Cifre destinate a crescere ulteriormente con la diffusione fra il grande pubblico e con l’afflusso di pubblicità e di merchandising dovuto al lancio del gioco nel mondo degli e-sport, gli sport virtuali da giocare su pc o console. In questi giorni, infatti, è stato annunciato un torneo internazionale a cui parteciperanno i migliori giocatori di Fornite del mondo, in sfide all’ultimo sangue per aggiudicarsi il premio finale. Il montepremi? 100 milioni di dollari. Una cifra che fa impallidire molte delle più importanti competizioni mondiali di sport tradizionali. Niente male per un videogame completamente gratuito.

L. M.