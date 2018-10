Municipio 4, letture e disegni alla ‘free library’ per bambini, la prima aperta a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 ottobre 2018 – “Domani al Giardino delle Culture (Via Morosini), dalle 17 alle 18, Angelo Ruta, illustratore di libri per ragazzi, sarà a disposizione di bimbi, genitori e nonni per leggere e disegnare insieme. L’iniziativa, si svolge vicino alla ‘free library’ per bimbi, aperta la primavera scorsa, unica a Milano, dal Municipio 4 in collaborazione con la Locomotiva di Momo, un’eccellenza nel campo delle scuole d’infanzia e materne del nostro territorio”. Ne da notizia il Presidente del Municipio 4, Paolo Guido Bassi. “Abbiamo investito molto sul book crossing – ricorda l’esponente della Lega – e grazie ad alcune importanti partnership con realtà del territorio, in primis la Locomotiva di Momo, siamo riusciti ad aprire questa novità, che oltre a consentire a chiunque di lasciare e prendere un libro per il proprio bimbo, è anche un punto d’incontro per il quartiere. Inaugurata in primavera, nei corso dei mesi caldi, ha visto diverse iniziative aggregative con letture guidate e altri momenti tutti a dimensione di bambino”.

