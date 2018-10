MUSEO DEL RISORGIMENTO. APRE DOMANI LA MOSTRA “IL PACIFISMO SCONFITTO”, VIAGGIO NELLA STORIA ITALIANA TRA PERCORSI E CONTRADDIZIONI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 ottobre 2018 – Si apre domani, martedì 16 ottobre, alle ore 16.30, con un’inaugurazione aperta al pubblico e alla stampa, la mostra documentaria “Il pacifismo sconfitto”, allestita nelle sale espositive di Palazzo Moriggia|Museo del Risorgimento, in via Borgonuovo 23.

Organizzato e promosso dalla Fondazione Kuliscioff, in collaborazione con il Comune di Milano|Cultura, Direzione Musei Storici, il progetto è stato realizzato in occasione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale con l’obiettivo di spiegare le ragioni della crisi del pacifismo tra gli inizi del ‘900 e la Conferenza di Pace di Versailles del 1919, attraverso i principali protagonisti del tempo, con manoscritti, documenti, pubblicazioni, pagine d’epoca e immagini.

La mostra, aperta dal 16 ottobre al 2 dicembre 2018, accompagna il visitatore lungo un percorso che – attraverso le vicende politiche, sociali, culturali del nostro Paese e dell’Europa dalla seconda metà dell’800, fino al termine della Grande Guerra – intende valorizzare la storia, soprattutto per le nuove generazioni, considerandola come testimonianza viva per progettare il futuro. Un viaggio nella storia del nostro Paese che si inserisce in quel continuo alternarsi tra pace, guerre e trattati che si sono susseguiti dalla metà dell’800 in poi in Italia, in Europa e nel mondo.

Il percorso è suddiviso nelle seguenti sezioni:

•Le origini del pacifismo. Teodoro Ernesto Moneta, Premio Nobel per la Pace nel 1907

•Il socialismo italiano nel contesto europeo

•Il pacifismo cattolico

•Donne: pacifismo, neutralismo, interventismo

•Conferenza di Versailles – Woodrow Wilson, Nobel per la Pace nel 1919

•La rappresentazione della Grande Guerra

La mostra documentaria sarà accompagnata da una guida gratuita a disposizione dei visitatori e da visite guidate dedicate alle scuole, con l’approfondimento dei temi affrontati e della documentazione esposta.

Arricchiscono la proposta espositiva due appuntamenti di studio e ricerca:

•19 Ottobre ore 17.00: “Romain Rolland, pacifista libertario e pensatore globale”. Presentazione del libro di Fiorenza Taricone, docente all’Università di Cassino

•13 Novembre ore 17.00: Presentazione del lavoro di riordino promosso dal Museo del Risorgimento del Fondo Archivistico “Ernesto Teodoro Moneta” di proprietà delle Civiche Raccolte Storiche

Orario:

martedì_domenica, 9.00 -13.00 / 14.00 -17.30

Lunedì chiuso

Ingresso gratuito

