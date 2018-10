STATO-REGIONI, PRESIDENTE FONTANA: POSITIVO ACCORDO CON GOVERNO, PIÙ OTTIMISMO PER FUTURO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 ottobre 2018 – “Un’intesa che ci permette di guardare

al futuro con più ottimismo e di poter programmare investimenti

su diverse materie come infrastrutture, rischio idrogeologico,

tutela ambientale, aiuti alle imprese – inclusa ricerca e

sviluppo – oltre a edilizia residenziale e sanitaria”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio

Fontana, commentando l’esito della Conferenza Stato-Regioni

svoltasi oggi a Roma.

La proposta portata avanti dalle Regioni prevede investimenti

aggiuntivi per oltre 4,2 miliardi nei prossimi 5 anni, 740 dei

quali destinati alla Lombardia.

“Grazie a questo accordo – ha aggiunto il presidente Fontana –

sono salvi anche i fondi destinati alle Regioni per le politiche

sociali, come la non autosufficienza, compreso il finanziamento

stabile per il trasporto dei disabili”. “Un risultato importante

– ha concluso il presidente – che ci consente di avere maggiori

certezze per il futuro e che rafforza il rapporto tra lo Stato e

le Regioni”.

Redazione