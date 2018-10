Buccinasco. Al via la stagione concertistica

Buccinasco (16 ottobre 2018) – Per il quarto anno l’Amministrazione comunale organizza una rassegna concertistica gratuita all’Auditorium Fagnana il sabato sera alle 21, per offrire ai cittadini l’occasione di ascoltare musica di qualità. Novità di quest’anno, il coinvolgimento delle associazioni del territorio che, con la Scuola Civica di Musica “Alda Merini”, hanno dato vita a una stagione ricca che spazierà tra gli stili, le epoche, l’intensità. Ricorderemo grandi artisti, come Fabrizio De André, a vent’anni dalla sua scomparsa, al re del rock Elivis Presley fino a Amy Winehouse.

Alla cantante inglese è dedicato il concerto d’apertura della rassegna, sabato 20 ottobre: “Rehab – un viaggio attraverso la vita di Amy Winehouse”, a cura dell’associazione Accademia dei Poeti Erranti in collaborazione con la Scuola Civica di Musica “Alda Merini”. Uno spettacolo musicale di grande effetto che ripercorre la vita turbolenta ed emozionante di Amy Winehouse. Sul palco, Federica Vanacore (voce), Paco Martucci (chitarra), Gabriele Bertossi (basso), Federico De Zottis (sax baritono), Andrea Ciceri (sax alto), Lorenzo Di Blasi (tastiere), Riccardo Tosi (batteria e percussioni), Kevin Lavenia e Elder Dias (vocalist). Narrazione di Attilio Bergamin e Lara Morandotti.

Tra i protagonisti della stagione concertistica anche la NovaMusica e la Seven Notes School, con incursioni nel mondo dell’Opera, del jazz e tanto altro. Sabato 3 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate a 100 anni dalla Grande Guerra, il concerto “Canti di guerra… Note di pace”, ideato da Daniele Rubboli, in collaborazione con la Scuola NovaMusica Buccinasco. Sabato 22 dicembre a cura dell’associazione Seven Notes School, “Serata Jazz – Manouche”, viaggio in acoustic sound in cui si fondono i ritmi e le melodie sulle note di celeberrimi standard jazz: dall’elettrizzante swing di Django Reinhard agli inossidabili temi di Miles Davis. Il primo concerto dell’anno sarà un omaggio a Fabrizio De Andrè: venerdì 11 gennaio “1999-2019 Si chiamava Faber”, con Giorgio Cordini, già chitarrista del grande cantautore genovese, e Teo Manzo. Al grande cantautore l’Amministrazione dedicherà anche una mostra fotografica e una serata speciale al cinema. Sabato 26 gennaio, per la Giornata della Memoria, il “NefEsh Trio”, suoni e parole per non dimenticare, a cura dell’associazione Accademia dei Poeti Erranti in collaborazione con la Scuola Civica di Musica “Alda Merini” e il Clavicembalo Verde con Daniele Parziani, Manuel Buda e Davide Tedesco. La Seven Notes School torna sabato 23 febbraio con il “Tributo a Elvis” (Rubberrneckin Band Elvis Tributo), mentre sabato 30 marzo la Scuola NovaMusica Buccinasco presenta “C’era una volta… l’Opera: la Traviata”, in collaborazione con l’associazione Gli Adulti. Selezione narrata e cantata dell’opera di Giuseppe Verdi. “Serata Funk” è in programma sabato 27 aprile con la Seven Notes School e i grandi successi di Donna Summer, Bee Gees, Gloria Gaynor, Kool & The Gang. Chiude la rassegna “C’era una volta… l’Opera: il Barbiere di Siviglia” sabato 11 maggio: selezione narrata e cantata dell’opera di Gioachino Rossini a cura della Scuola NovaMusica Buccinasco in collaborazione con l’associazione culturale Gli Adulti.

