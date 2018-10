Città metropolitana di Milano: superato il precariato, lavoratori stabilizzati

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 ottobre 2018 – Oggi si è concluso l’iter che ha permesso di superare il precariato nella Città metropolitana di Milano. Sono 31 le lavoratrici e i lavoratori che, coerentemente con il decreto Madia e in attuazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2020, sono stati stabilizzati passando al contratto a tempo indeterminato. Si tratta di persone fino ad oggi in servizio a tempo determinato, reclutate con procedure concorsuali, che hanno maturato almeno 3 anni di servizio alle dipendenze dell’Amministrazione.

Così commenta Arianna Censi, vicesindaca metropolitana e consigliera delegata al personale: “La nostra volontà politica di raccogliere le aspettative dei lavoratori e delle lavoratrici e di investire nel futuro del nostro giovane Ente ci ha portati ad innescare un percorso virtuoso che, possiamo orgogliosamente affermare, rappresenta un modello su scala nazionale oltre che un ulteriore passo in avanti nel rilancio e nel consolidamento della Città metropolitana”.

La Città metropolitana di Milano, a seguito del riordino delle funzioni legate alla legge 56/14, è giunta al contenimento delle spese per il personale di oltre il 35%. Il processo di riassetto non armonico imposto dal Governo ha determinato però alcune uscite disomogenee delle professionalità dalla struttura creando situazioni di carenza in Direzioni che svolgono funzioni fondamentali e di supporto all’Ente. Il blocco del turn over, il pensionamento di diversi dipendenti e le nuove funzioni delegate dalla Regione Lombardia alla Città metropolitana hanno reso necessaria l’adozione di un Piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 espansivo e teso al rinnovamento. La valorizzazione del personale interno e il reclutamento di 36 nuove professionalità nel biennio 2019-2020 renderanno la Città metropolitana ancora più efficace nel rispondere ai bisogni dei Cittadini, dei Comuni e delle imprese.

Redazione