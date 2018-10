Festa a Km 0 dell’Associazione BuonMercato al Parco Cabassina di Corsico

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 16 ottobre 2018 – Come unire temi seri ed importanti con il piacere ed il divertimento? Con il cibo naturalmente!

Per la settima volta, l’Associazione BuonMercato, che promuove il consumo critico e gli stili di vita sostenibili, darà vita alla “Festa a Km 0” all’interno del Parco Cabassina, nella sede dell’ex nido che è diventato il ‘nido’ dell’associazione dal 2017.

Quest’anno alla festa di BuonMercato si uniranno ActionAid Italia, Forum Cooperazione e Tecnologia, La Speranza Onlus ed il CGD Coordinamento Genitori Democratici della Lombardia.

Perché? Tutti insieme stanno dando vita ad un importante progetto finanziato da Fondazione Cariplo per riflettere, sperimentare e trovare nuove strade per affrontare e dare soluzioni innovative al tema della povertà alimentare. Un tema delicato e molto sentito, soprattutto da chi vive faticosamente sulla propria pelle la crisi economica che stiamo attraversando da troppo tempo ormai.

Appuntamento domenica 21 ottobre per trascorrere insieme una bella giornata. Ecco cosa faremo.

La festa partirà alle 12,30 con un pranzo condiviso cui sono invitati tutti i cittadini e le cittadine, soprattutto i nostri vicini del quartiere Lavagna. L’idea é di condividere il momento del pranzo domenicale, portando ciascuno le proprie specialità. In seguito la tradizionale gara di torte, con in palio tessere e buoni spesa del gruppo d’acquisto solidale di BuonMercato. Dopo pranzo ci sarà poi l’Assemblea di BuonMercato, aperta ai soci e alle socie ma anche a chi non é ancora iscritto e vuol conoscere cosa bolle in pentola! Alla assemblea interverrà anche ActionAid per raccontare cosa il progetto ‘Povertà alimentare e food policy nel corsichese’ ha realizzato finora e cosa intende fare nei prossimi mesi, raccogliendo idee e sostegno di tutti e tutte coloro che vogliono aderire a questa meravigliosa iniziativa.

La festa si chiuderà poi in bellezza con la castagnata del Gruppo Alpini di Corsico e la premiazione della gara di torte.

Cibo, condivisione, festa, relazioni, riflessioni: il giusto mix per stare insieme nel miglior modo.

Redazione