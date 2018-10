GIORNATA DELLA RICERCA, VICEPRESIDENTE SALA ALLO IEO: PREMIO INTITOLATO A UMBERTO VERONESI TESTIMONIA IMPEGNO REGIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 ottobre 2018 – “Il premio dell’8 novembre intitolato a

Umberto Veronesi è emblematico di come Regione Lombardia voglia

puntare su Ricerca e Innovazione guardando al futuro”.

Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore

alla ricerca, innovazione, università, export e

internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala intervenendo

alla giornata della ricerca organizzata dallo IEO, l’Istituto

Europeo di Oncologia fondato da Umberto Veronesi nel 1994.

RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE – Il vicepresidente ha voluto

toccare anche il tema delle relazioni internazionali, dove

Regione Lombardia è impegnata su più fronti: “Stiamo lavorando

con lo Stato d’Israele – ha precisato Sala – per rafforzare la

partnership anche a livello sanitario per stimolare la ricerca e

applicarla come solo la Lombardia sa fare”.

PROGETTI CON LO IEO – IEO e Regione Lombardia collaborano da

tempo su progetti di ricerca importanti e, a tal proposito, il

vicepresidente ha voluto sottolineare la necessità di rafforzare

questo impegno: “Lavoriamo con IEO nel progetto NEON e la

collaborazione è fondamentale per dare una spinta alla ricerca

per cui IEO lavora con grande impegno e sacrificio dal giorno

della sua fondazione”.

FONDI EUROPEI PER LA RICERCA – Nel suo intervento, il vice

presidente ha affrontato anche il tema dei fondi, fondamentali

per lo sviluppo della ricerca, auspicando che quelli provenienti

dall’Europa possano anche aumentare grazie alla collaborazione

di tutti gli interpreti: “Regione Lombardia – ha sottolineato

Fabrizio Sala – è supportata dai fondi europei ed è necessario

un lavoro di squadra per fare in modo che in futuro questi fondi

possano restare gli stessi o, meglio, aumentare per finanziare

quelle scoperte scientifiche che fanno del bene a tutta la

collettività”.

Redazione