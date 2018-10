Lavoro in Lombardia: nei centri Jenevì cercasi medici e paramedici

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 ottobre 2018 – Una nuova apertura a Monza Seregno con la necessità di inserire figure professionali specializzate. È la ricerca che arriva dai centri di medicina e chirurgia estetica Jenevì.

Nello specifico per la creazione dello staff che lavorerà all’interno del centro c’è bisogno di medici e chirurghi estetici, ma anche di personale paramedico: assistenti ed infermieri che entreranno in squadra per garantire la piena operatività della struttura.

La nuova apertura rientra nel processo di crescita del gruppo, nato nel 2013 con la creazione del primo centro di Cosmetic Surgery and Medical Beauty a Roma. Dopo l’apertura della sede medica di Milano nel 2014 e quella di Forte dei Marmi nel 2015, negli ultimi due anni il gruppo ha sviluppato il Franchising Jenevi Medical grazie ai centri partner localizzati a Massa (MS) e a Guidonia (RM).

“Con l’apertura a Monza Seregno vogliamo allargare ulteriormente la nostra offerta di trattamenti specializzati per il ringiovanimento del volto e del corpo ed il trattamento di tutte le patologie di interesse estetico e plastico ricostruttivo” – dichiara il Direttore Scientifico e Responsabile del gruppo dott. Antonino Araco – “A fronte di una richiesta sempre maggiore abbiamo deciso di investire nella creazione di questo nuovo centro e dare vita alla ricerca di nuovi collaboratori”.

Alle risorse ricercate viene richiesta la pregressa esperienza nella mansione e la disponibilità immediata. Non solo Monza, però, il gruppo Jenevì apre alla raccolta dei cv in Lombardia anche per il centro di Milano. Chiunque fosse interessato può inviare il proprio curriculum all’indirizzo email medici@jenevi.it specificando nell’oggetto dell’email il ruolo per cui ci si sta candidando.

Redazione