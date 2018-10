Leader Price Italia, nuovo punto vendita a Vaprio d’Adda (MI)

(mi-lorenteggio.com) Segrate, 16 ottobre 2018 – Leader Price Italia (LPI), la nuova realtà della distribuzione italiana attiva nel segmento dei negozi-convenienza, porta la sua nuova idea di spesa a Vaprio d’Adda (MI), in via Marconi 22, il quarto punto vendita in Italia.

Già presente in Lombardia con tre punti vendita – Como, Voghera (PV) e Borgosatollo (BS) – il brand prosegue il suo piano di espansione con un nuovo store di medie dimensioni a Vaprio d’Adda, 580mq e 10 addetti dedicati.

LPI vuole rendere l’esperienza d’acquisto dei suoi clienti il più semplice e il più piacevole possibile con l’obiettivo di presentare l’offerta in un’atmosfera in cui i clienti si sentono a proprio agio, facendo la spesa in modo facile, all’insegna della massima comodità, in negozi luminosi ed efficienti sotto il profilo energetico. Grazie a un’organizzazione intuitiva degli spazi, a una presenza ordinata e facilmente rintracciabile dei prodotti a scaffale, a una cartellonistica interna chiara e ad allestimenti moderni e funzionali, è davvero immediato per i clienti Leader Price trovare ciò che cercano.

Mario Maiocchi, Amministratore Delegato LPI, ha dichiarato “I nostri punti vendita sono a tutti gli effetti dei “negozi convenienza” semplici, ordinati, moderni e adatti alle diverse esigenze dei consumatori di oggi. I denominatori comuni del processo di acquisto oggi sono innanzitutto la qualità e la convenienza. Leader Price risponde a queste esigenze sia con una forte attenzione alla qualità dei cibi, soprattutto del fresco e del freschissimo, sia con un rapporto prezzo-qualità vincente sia con un assortimento caratterizzato da molti prodotti italiani, spesso provenienti dal territorio in cui sono dislocati i punti vendita”.

Un assortimento di qualità alla massima convenienza e un approccio basato sull’attenzione all’offerta del fresco – L’ingresso di LPI in Italia avviene nel segno di una grande attenzione alla varietà e alla cultura enogastronomica del nostro Paese. L’offerta si distingue per una forte presenza di prodotti di qualità italiani e francesi a marchio Leader Price, un significativo inserimento di importanti e selezionate marche nazionali, un presidio attento ai prodotti freschi e freschissimi e ai nuovi trend salutistici a prezzi convenienti, oltre ad una presentazione dell’offerta chiara e di facile fruibilità.

Le molteplici differenze di gusti e abitudini che caratterizzano i consumatori italiani rappresentano una sfida alla quale LPI ha risposto facendo leva su una supply chain corta per il fresco e il freschissimo con oltre 200 referenze per frutta e verdura, mentre l’offerta di prodotti a marchio proprio rappresentano l’80% delle referenze a scaffale.

Uno store concept semplice e innovativo – Leader Price Italia (LPI) apre a Vaprio d’Adda il suo quarto store con un’area di vendita di 580mq, riqualificando una precedente struttura. Gli allestimenti interni, dal design innovativo rendono ogni prodotto visibile e facilmente fruibile. Il format del punto LPI, infatti, segue un nuovo design già sperimentato da Leader Price in Francia. Ampio spazio dedicato all’ortofrutta all’ingresso con un’esposizione studiata per attrarre l’attenzione del cliente e forte impatto dell’area benessere con importante offerta di prodotti biologici per soddisfare la crescente richiesta dei consumatori. I punti vendita LPI sono inoltre caratterizzati dalla presenza della panetteria e pasticceria con laboratorio a vista per offrire pane e prodotti dolciari sempre freschi nell’arco della giornata, nonché una cantina dei vini, con un’ottima selezione di grande qualità. Le altre categorie di prodotti sono rappresentate da un congruo numero di referenze per assicurare una scelta varia e soddisfacente ai clienti. Un angolo caffetteria completa l’esperienza di spesa.

