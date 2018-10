Lissone. Piazzale Mercato, nuova segnaletica orizzontale per le bancarelle degli ambulanti

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 16 ottobre 2018 – Garantirà maggior ordine nei giorni di mercato, assicurando il rispetto degli spazi e la sicurezza di tutti i cittadini che ogni lunedì mattino vi si recano per fare acquisti.

Nei giorni successivi alla Festa di Lissone, Piazzale degli Umiliati sarà oggetto di un importante intervento di manutenzione con la nuova tracciatura degli stalli del mercato ordinario.

Sarà quindi realizzata la nuova segnaletica orizzontale che delimita gli spazi destinati alle varie bancarelle, intervento che al termine consentirà di avere costantemente un quadro chiaro e completo relativamente alle presenze ed al corretto posizionamento degli ambulanti.

L’intervento di tinteggiatura consoliderà la posizione delle bancarelle già oggi presenti, ma garantirà la certezza degli spazi da occupare e consentirà di avere un corridoio per i pedoni con spazio assicurato di 4 metri.

La posizione delle categorie merceologiche rimarrà inalterata.

Oltre a tracciare le piazzole di sosta nell’area del mercato, saranno anche evidenziati i quattro angoli perimetrali con apposita vernice.

Le piazzole che saranno individuate con apposita segnaletica saranno circa 180 con una larghezza media di circa 5×7 metri; per ognuna verrà tracciata anche la relativa numerazione dal numero 1 fino al 180. Le piazzole dovranno essere separate l’una dall’altra da uno spazio di 50 cm.

“Attualmente l’area è sprovvista di segni al suolo, ma tracciare la segnaletica di posteggio dei banchi era una necessità richiesta in primis dagli stessi ambulanti – dichiara Marino Nava, assessore alla Città Vivibile – la numerazione consentirà di ottenere un costante censimento sia per quanto concerne il posizionamento dei banchi sia per il rispetto delle regole e degli spazi nel 2019”.

Redazione