Strade. Sp Ex Ss 234 Codognese e la Sp 40 Binaschina: approvati gli schemi di convenzione

Milano, 16 ott) La Giunta regionale, su proposta

dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità

sostenibile, Claudia Maria Terzi, ha approvato due delibere

inerenti la Sp Ex Ss 234 Codognese e la Sp 40 Binaschina, strade

considerate prioritarie per il sistema viabilistico lombardo.

BINASCHINA – E’ stato approvato lo schema di convenzione per la

redazione del documento di fattibilità per il potenziamento

della Sp 40 ‘Binaschina’, per il quale Regione Lombardia ha

stanziato 610.787 euro. “Attualmente la Sp 40 – ha spiegato

Terzi – risulta inadeguata rispetto ai livelli di traffico che

la caratterizzano. Il potenziamento e la messa in sicurezza

dell’arteria è fondamentale per i territori interessati, e

potrebbe contribuire a risolvere i problemi di mobilità che

riguardano il quadrante a sud di Milano compreso tra la A7 e la

A1/Teem”. Il cronoprogramma prevede che il documento di

fattibilità sia completato nella primavera del 2020. La

convenzione definisce i ruoli e i compiti in capo ai soggetti

coinvolti, ovvero Regione Lombardia e Infrastrutture Lombarde.

CODOGNESE – E’ stato approvato lo schema di convenzione per la

progettazione e la realizzazione delle opere di messa in

sicurezza e riqualificazione della Sp Ex Ss 234 Codognese nel

tratto che interessa il Comune di Orio Litta (Lodi). Lo

stanziamento di Regione Lombardia ammonta a 1.318.877 euro. “Si

tratta – ha spiegato Terzi – di intervenire in un tratto, quello

compreso tra il km 33 e il km 34, che presenta una serie di

accessi laterali alle zone artigianali e commerciali che si

affacciano sulla Codognese, con l’obiettivo di garantire

maggiore sicurezza e ridurre i fattori di rischio”. Il

cronoprogramma prevede che i lavori siano ultimati entro la fine

del 2020. La convenzione definisce i ruoli e i compiti in capo

ai soggetti coinvolti, in questo caso Regione Lombardia e

Provincia di Lodi.

INTERVENTI PREVISTI DAL ‘PATTO PER LA LOMBARDIA’ – Gli

interventi su Codognese e Binaschina sono ricompresi nel Patto

per la Lombardia: “Come Regione – conclude Terzi – siamo

impegnati per garantire decoro, funzionalità e sicurezza delle

strade lombarde, mettendo sul tavolo risorse che le Province,

svuotate finanziariamente dai governi precedenti, non sono state

in grado di garantire. Ricordo che recentemente abbiamo

approvato un finanziamento triennale di 50,1 milioni di euro per

consentire agli enti provinciali di fare quello che hanno sempre

fatto: gestire e manutenere le arterie di competenza”.