INNOVAZIONE. MILANO CITTÀ PIÙ SMART D’ITALIA PER IL QUINTO ANNO CONSECUTIVO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 ottobre 2018 – Per il quinto anno consecutivo la città di Milano è eletta città più smart d’Italia. A decretarlo la classifica ICityRate 2018, realizzata da ForumPa e presentata oggi durante ICityLab, la manifestazione che mette a confronto le amministrazioni locali in corso al Palazzo degli Affari di Firenze.

Il rapporto ICityRate ha analizzato 107 città italiane e il loro percorso per diventare più intelligenti, cioè più vicine ai bisogni dei cittadini, più vivibili e inclusive e capaci di promuovere sviluppo adattandosi ai cambiamenti in atto.

Sono stati analizzati 15 ambiti della vita urbana, che racchiudono al loro interno 107 indicatori, dalla trasformazione digitale alla mobilità sostenibile, dall’energia al lavoro, dal verde urbano all’istruzione, dalla sicurezza alla gestione dei rifiuti. Milano si è classificata prima nel ranking totale, seguita da Firenze, Bologna, Trento, Bergamo, Torino, Venezia, Parma, Pisa e Reggio Emilia.

Mobilità sostenibile, innovazione e solidità economica gli ambiti in cui Milano primeggia anche nelle classifiche settoriali.

Domani, giovedì 18 ottobre, in occasione della giornata conclusiva dei lavori, si parlerà anche del ruolo del Comune di Milano nel corso di due incontri: alle 9.30 nella Sala 3 Roberta Cocco (assessore alla Trasformazione digitale e Servizi Civici) parteciperà all’incontro “Sviluppo sostenibile e opportunità per i giovani: un confronto tra le città”, mentre alle 11.45 Lorenzo Lipparini (assessore alla Partecipazione, cittadinanza attiva e Open Data) prenderà parte alla sessione 1 “La Governance istituzionale delle città come metodo” all’interno del convegno “Orientare le scelte nelle città dei dati: una governance condivisa”.

Redazione