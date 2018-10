LAINATE , LA SEZIONE DELLA LEGA HA UN NUOVO SEGRETARIO E UN NUOVO DIRETTIVO

(mi-lorenteggio.com) Lainate, 17 ottobre 2018 – La sezione cittadina della Lega di Lainate comunica l’inizio di “un nuovo corso”: la scelta di un nuovo segretario e direttivo cittadini, avvenute durante il congresso della scorsa settimana, corroborata dalla presenza nella squadra leghista di un buon numero di nuovi sostenitori attivi, darà la possibilità alla sezione di ripartire nel migliore dei modi per affrontare le sfide del prossimo futuro.”Vogliamo lavorare come una squadra in cui tutti possano dare un contributo con le loro idee e secondo le loro competenze” – ha commentato il nuovo segretario Davide Romagnano all’apertura della prima riunione della sezione in cui si è discusso dell’ indirizzo da dare ai lavori nei prossimi mesi . “Io e la sezione intera- ha proseguito- siamo concordi nel tenere un atteggiamento improntato al dialogo con le altre forze politiche e al riconoscimento di ciò che di buono è stato fatto dall’attuale amministrazione, avanzando però anche proposte concrete per migliorare ciò che può essere migliorato nell’interesse esclusivo della nostra città e dei suoi cittadini”.

