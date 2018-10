SANITÀ MONTAGNA, AL VIA STUDIO PER MIGLIORARE OFFERTA DEI SERVIZI SANITARI

SERTORI: CON FASE ASCOLTO PORTIAMO ISTANZE TERRITORIO SUI TAVOLI

GALLERA: ALLO STUDIO UN PROGETTO FORTEMENTE INNOVATIVO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 ottobre 2018 – Migliorare l’offerta dei servizi

sanitari e sociosanitari in Valtellina, nell’Alto Lario e in

Valcamonica.

Questo l’obiettivo dell’incontro che gli assessori regionali

Giulio Gallera (Welfare) e Massimo Sertori (Enti Locali Montagna

e Piccoli Comuni) hanno avuto con la professoressa Cristina

Masella del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del

Politecnico di Milano e la Direzione strategica della ATS della

Montagna.

ASCOLTO STAKEHOLDER – Nel corso dell’incontro è stata condivisa

la necessità che nella prima fase di lavoro si avvii un percorso

di ascolto degli stakeholder e soprattutto dei sindaci del

territorio, per acquisire elementi e contributi di conoscenza in

merito ai bisogni dei cittadini.

GALLERA: PROGETTO INNOVATIVO – “Regione Lombardia crede

fermamente nella sanità di montagna – ha spiegato l’assessore

Giulio Gallera – per questo abbiamo incaricato il Politecnico di

elaborare un progetto, anche fortemente innovativo, di

erogazione di servizi sanitari e sociosanitari sul territorio

della montagna. Un progetto che possa includere soluzioni valide

nel medio-lungo periodo, tenendo conto anche di eventuali

esperienze nazionali e internazionali su territori con

caratteristiche simili. La DG Welfare supporterà il progetto

nella fornitura di tutti i dati in suo possesso per procedere in

modo integrato”.

ANALISI DATI – Dopo la prima fase di ascolto, “i passaggi

successivi – hanno spiegato gli assessori – prevedono un’analisi

integrata dei dati, lo sviluppo di nuove proposte progettuali,

una fase di consolidamento e la restituzione al territorio per

un indispensabile confronto”.

EFFICIENZA ED AFFICACIA – Sertori e Gallera hanno inoltre

rimarcato “la necessità di un utilizzo rigoroso dei dati

relativi alle attività degli ospedali e alla domanda di

prestazioni sanitarie espressa dal territorio, al fine di

permettere la miglior coniugazione tra efficienza nell’utilizzo

delle risorse ed efficacia nelle proposte che si andranno

elaborando”.

SERTORI: MIGLIORIAMO OFFERTA DEI SERVIZI – “Con una elevata

sensibilità nei confronti dei territori – ha concluso Sertori –

metteremo in campo azioni finalizzate a rendere più efficiente

l’offerta dei servizi rivolti ai cittadini”.