SANITÀ MONTAGNA, GALLERA HA INCONTRATO SINDACI VALCAMONICA

“LAVORERO’ PER RAFFORZERE IL DISTRETTO CON FIGURE DEDICATE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 ottobre 2018 – Rafforzare e adeguare l’offerta

sanitaria alle esigenze di un territorio complesso come quello

montano della Valcamonica, in sinergia con i centri di

eccellenza della sanità lombarda.

Questo il tema al centro dell’incontro che si è tenuto ieri tra

l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera,

e i sindaci della Valcamonica: Emilio Antonioli, assessore ai

Servizi Sociali e Welfare della Comunità Montana della

Valcamonica; Gianbettino Polonioli, vice presidente della

Conferenza dei Sindaci ATS Montagna; Emanele Moraschini,

presidente dell’Assemblea Distretto ASST Valcamonica; Oliviero

Valzelli, presidente Comunità Montana Valle Camonica. Erano

presenti all’incontro i consiglieri regionali Simona Tironi,

Claudia Carzeri e Francesco Ghiroldi.

RAFFORZARE DISTRETTO – “Ieri ho incontrato i sindaci della

Valcamonica – ha sottolineato Gallera – che mi hanno riportato

l’esigenza di rafforzare sul loro territorio il governo delle

politiche sanitarie, specie per quel che riguarda le funzioni

gestionali e programmatorie, e di rafforzare i servizi tenendo

presente la storia del territorio oltre che la morfologia.

L’impegno che ho preso è quello di lavorare perché all’interno

della struttura organizzativa dell’ATS ci sia un rafforzamento

del distretto della Valcamonica con delle figure dedicate su

materie come cure primarie, prevenzione e continuità

assistenziale”.

PROGETTO INNOVATIVO – “Regione Lombardia crede fermamente nella

sanità di montagna – ha concluso l’assessore Gallera – per

questo abbiamo incaricato il Politecnico di elaborare un

progetto, anche fortemente innovativo, di erogazione di servizi

sanitari e sociosanitari sul territorio della montagna, che

riguarderà anche la Valcamonica. Punteremo anche su servizi

innovativi come la telemedicina, strumento assolutamente

importante per andare incontro alle esigenze dei territori

montani. L’incontro è stato il primo di una serie che proseguirà

nelle prossime settimane anche con la direzione strategica di

ATS Montagna attraverso una consultazione costante con del

territorio”.

Redazione