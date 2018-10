TRE GIORNI DI FESTA PER UNA DELLE SAGRE PIÙ ANTICHE DELLA CITTÀ, LA SAGRA DI BAGGIO

Da venerdì 19 a domenica 21 ottobre 2018.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 ottobre 2018 – La Sagra di Baggio è una delle iniziative storiche più suggestive e popolari del territorio cittadino che risale al 1628.

“Quest’anno giunge alle 390^Edizione e sarà all’insegna di incontri ispirati al tema del riciclo” – dichiara l’Assessore del Municipio 7, Antonio Salinari (FI) “Il Borgo di Baggio si animerà di numerosissime iniziative sportive, di musica e di intrattenimento per grandi e bambini tra giochi, spettacoli e danze con la presenza degli agricoltori insieme ai “mitici asinelli”, gli arcieri e tanto altro ancora”.

Commenta Salinari “Appuntamento imperdibile sarà la giornata di domenica 21 ottobre in cui entrano nel vivo i festeggiamenti per la Sagra. Ci sarà un gazebo a cura di Poste Italiane con il Servizio Filatelico Temporaneo dotato di bollo speciale in occasione della 390^ Edizione della SAGRA DI BAGGIO a testimonianza della storia, dell’evoluzione e delle tradizioni del Borgo” continua Salinari “Avremo anche una Via dedicata alla Salute con la partecipazione delle Aziende Sanitarie del nostro Territorio, per la presentazione delle attività e di screening sanitari gratuiti sulle visite e ossigenazione del sangue”.

Nel pomeriggio la consegna dei famosi “Orghen d’or de Bagg” – le onorificenze del quartiere, conferite a Istituzioni che hanno partecipato allo sviluppo del territorio – e subito dopo con lo spettacolo dei “The funky machine” che ci faranno ballare sulle note degli anni ’80 e ’90 per poi concludersi alle 22:00 con gli scintillanti fuochi d’artificio.

Conclude Salinari “Per alcuni i nostri quartieri sono solo punti sulla mappa, per noi invece sono casa e si meritano il meglio. Baggio infatti è un quartiere storico di Milano nato come borgo agricolo e diventato, nel corso degli anni, parte della città, ricco di tradizioni e di elementi culturali del passato tutti da scoprire che conserva la sua memoria di calore, di profumo e di colori”.