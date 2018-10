IEO E SCALO MILANO INSIEME PER IL MESE DELLA PREVENZIONE

Sabato 20 ottobre, IEO – Istituto Europeo di Oncologia e Women’s Cancer Center, in collaborazione con Scalo Milano Outlet & More, organizzano un incontro per approfondire e confrontarsi sui temi che riguardano la salute e il benessere femminile

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 ottobre 2018 – In occasione di Ottobre Rosa, il mese della prevenzione del tumore al seno, IEO e Women’s Cancer Center, in collaborazione con Scalo Milano, l’unico outlet cittadino a soli 15 minuti dal centro di Milano, organizzano sabato 20 ottobre alle ore 15, un incontro divulgativo per approfondire le tematiche riguardanti la salute e il benessere femminile a tutto tondo.

Durante l’evento gli specialisti IEO affronterano quattro diversi temi per informare e sensibilizzare gli ospiti: Viviana Galimberti, Direttore Senologia Chirurgica, racconterà il percorso del Women’s Cancer Center IEO nel suo speech “La nuova prevenzione al femminile: l’esperienza del Women’s Cancer Center IEO”, Giuseppe Spadola, esperto di Chirurgia del Melanoma, Sarcomi e Tumori rari, nel suo intervento “La pelle, specchio della nostra salute” illustrerà al pubblico come la pelle sia in grado di segnalare i rischi per la salute.

A seguire, Lucilla Titta, Coordinatrice del progetto Smartfood, esporrà il tema della corretta educazione alimentare in “Alimentazione corretta: alla ricerca della verità” e Ailyn Vidal Urbinati, esperta in Ginecologia Preventiva, affronterà l’argomento della prevenzione dei tumori ginecologici nel suo intervento “Mito o realtà: prevenzione nei tumori ginecologici”.

La collaborazione con IEO, iniziata con l’inaugurazione di The Vintage Project, il charity shop a sostegno della ricerca oncologica della Fondazione IEO-CCM che ha aperto le porte in qualità di store permanente proprio all’interno di Scalo Milano e la cui raccolta viene interamente destinata allo IEO Women’s Cancer center, si arricchisce di questa nuova importante iniziativa. Per il mese di Ottobre, the Vintage project si tinge di rosa con capi donati di brand della moda del colore della prevenzione. L’evento si svolgerà nel nuovo F-Hub di Scalo Milano Outlet & More, lo spazio polifunzionale nato per offrire alla comunità e alle aziende una nuova location destinata alla cultura, agli approfondimenti e agli eventi.

Scalo Milano propone un nuovo modo di vivere lo shopping che, grazie a un’offerta di esperienze di valore, come ad esempio l’incontro con gli specialisti dello IEO, sta sempre di più trasformando gli outlet in luoghi in cui al centro ci siano bisogni ed esigenze del consumatore.

