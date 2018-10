INNOVAZIONE, VICEPRESIDENTE SALA IN VISITA ALLO STABILIMENTO DI GARBAGNATE DELLA BAYER SPA

(mi-lorenteggio.com) Garbagnate Milanese, 18 ottobre 2018 – “Una visita all’insegna

dell’innovazione, da cui abbiamo estrapolato esperienze

importanti per definire i prossimi piani di sviluppo. Capitale

umano, fondi europei, trasferimento tecnologico e gestione dei

dati i settori principali su cui stiamo investendo e che

rappresentano una priorità per questi nostri imprenditori”. Lo

ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla

Ricerca, Innovazione, Università, Export e

Internazionalizzazione Fabrizio Sala, in occasione della visita

allo stabilimento di Garbagnate dell’azienda Bayer SPA.

Presenti alla visita l’amministratore delegato di Bayer Italia

Monica Poggio, il direttore dello stabilimento di Garbagnate

Sergio Re, il project leader Marco Signorini e il sindaco di

Garbagnate Davide Barletta.

TRE APPLICAZIONI INNOVATIVE – Nel corso della visita sono state

illustrate al vicepresidente Sala tre applicazioni innovative

create dal team di progetto dell’azienda, composto da figure

nuove come i data scientist, di cui la gran parte under 30.

Delle applicazioni, la prima è a supporto del laboratorio

chimico aziendale, la seconda per ottimizzare la produttività e

l’efficienza dello stabilimento e la gestione della qualità

attraverso algoritmi matematici. Infine l’utilizzo della

tecnologia della realtà aumentata per una migliore efficienza e

qualità dei processi. Un team giovanissimo che il vicepresidente

ha definito “Una forza per il futuro”.

Redazione