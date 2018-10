LOMBARDIA. TERZO SETTORE, BOLOGNINI: 3,2 MILIONI PER 77 PROGETTI DI VOLONTARIATO

Milano, 18 ott) La Regione Lombardia finanzierà con 3,2

milioni di euro 77 realtà del Terzo Settore che hanno presentato

progetti a favore dell’inclusione sociale, della legalità e di

contrasto alla violenza e alle fragilità, sotto forma di rete

con almeno 4 partner. Lo fa sapere l’assessore regionale alle

Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini,

spiegando che, grazie all’Accordo di programma sottoscritto con

il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sarà

possibile sostenere questi progetti di rilevanza locale promossi

da organizzazioni di volontariato o di promozione sociale.

LA SUSSIDIERIETÀ ORIZZONTALE – “Vogliamo sostenere la

partecipazione attiva e le capacità organizzative degli Enti del

Terzo Settore allo sviluppo sociale ed economico del territorio

regionale – ha spiegato Bolognini -, rafforzando le reti secondo

il principio della sussidiarietà orizzontale. Obiettivi chiari,

che si inseriscono nelle aree di intervento che riteniamo

prioritarie; lo sviluppo della cultura del volontariato; il

sostegno all’inclusione sociale, con particolare riferimento

alle persone con disabilità e non autosufficienti; il contrasto

a condizioni di fragilità; il rafforzamento della cittadinanza

attiva, della legalità e della corresponsabilità anche

attraverso il contrasto dei fenomeni di violenza; la tutela e la

valorizzazione dei beni comuni; il sostegno alle attività di

accompagnamento al lavoro di fasce deboli della popolazione; il

contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione

anziana; il sostegno di forme di welfare generativo di

comunità, che metta al centro la famiglia e l’associazionismo

familiare”.

LE LINEE STRATEGICHE – La Regione ha voluto che la progettazione

prevedesse la sperimentazione di reti articolate, con la

partecipazione anche di Enti del privato sociale e dei soggetti

profit, il coinvolgimento dei giovani nell’attuazione del

progetto per favorire anche il ricambio generazionale nella

leadership delle organizzazioni di terzo settore facenti parte

della rete, la definizione del perimetro geografico-territoriale

entro il quale si sviluppa l’azione progettuale, la

sensibilizzazione sui processi discriminatori e sull’impatto

degli atti di violenza in genere, l’attivazione di azioni di

prevenzione e contrasto del bullismo, della violenza alle donne,

delle discriminazioni razziali, l’individuazione di forme di

cittadinanza attiva, la promozione della genitorialità e del

mutuo aiuto tra famiglie quali principali soggetti sociali su

cui investire per il futuro del Paese, in termini di

valorizzazione delle funzioni di coesione sociale ed equità fra

le generazioni.

SOSTEGNO A REALTÀ CHE INTERCETTANO BISOGNI DIVERSI – “In questo

modo – ha concluso Bolognini – confermiamo il nostro sostegno

alle tante realtà territoriali di volontariato che intercettano

e interpretano con efficacia ed efficienza bisogni diversi”.

