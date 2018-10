MEMORIA. STUDENTI E TESTIMONI INSIEME “CONTRO L’INDIFFERENZA, A OTTANTA ANNI DALLA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI RAZZIALI”.

L’incontro allo Strehler tra Vera Vigevani Jarach, Venanzio Gibillini e centinaia di ragazzi. Bertolé: “È decisivo far vivere ai giovani queste testimonianze e far conoscere loro le pagine più buie della nostra storia moderna”



(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 ottobre 2018. Dieci scuole superiori, centinaia di ragazzi, due importanti testimonianze “Contro l’indifferenza, a ottanta anni dalla promulgazione delle leggi razziali”.

Vera Vigevani Jarach, esule e fondatrice delle Madres de Plaza de Mayo – Linea Fundadora, e Venanzio Gibillini, testimone dei campi di Bolzano, di Flossenbuerg e di Dachau – ANED, hanno incontrato questa mattina al Teatro Strehler gli studenti delle scuole milanesi che hanno risposto all’invito della Presidenza del Consiglio Comunale, del liceo Linguistico Alessandro Manzoni e dell’Associazione 24 Marzo, per una giornata sulla memoria in occasione dell’ottantesimo anno dall’adozione delle leggi razziali in Italia.

L’incontro, introdotto dall’intervento di saluto del presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé, è stato moderato da Giuseppe Polistena del Liceo Linguistico Manzoni con i contributi di Paola Vita Finzi e Armida Sabbattini.

“Fare memoria significa contrastare l’indifferenza – ha detto il presidente Bertolé -. Oggi lo abbiamo fatto con l’incontro tra gli studenti e due straordinari testimoni che hanno pagato con l’esilio e la deportazione il loro rifiuto al fascismo e alle leggi razziali. È decisivo far vivere ai giovani queste testimonianze e far conoscere loro le pagine più buie della nostra storia moderna. Ad ottanta anni dalle leggi razziali italiane, in una società sempre più veloce e distratta, è forte il rischio che gli abomini del passato vengano dimenticati”.

V.A.