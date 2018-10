Milano. Incendio: la situazione e i rilievi

(mi-lorenteggio.com) – Milano, 18 ottebre 2018 – Nessun picco preoccupante di inquinanti

in atmosfera e soprattutto di diossine. Sono rassicuranti i dati

presentati oggi pomeriggio alla stampa dall’assessore regionale

all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, insieme al vice sindaco

di Milano e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo e

all’assessore all’Ambiente e Mobilità di Milano Marco Granelli,

sulle emissioni che fanno seguito all’incendio divampato

domenica sera in via Chiasserini a Milano. All’incontro erano

presenti anche i rappresentanti di Città Metropolitana, dell’Ats

di Milano, dell’Arpa Lombardia, dei Vigili del Fuoco e della

Protezione civile comunale.

PRIMI CAMPIONAMENTI ARPA RILEVANO DATI TRANQUILLIZZANTI –

“Vogliamo che siano i dati a parlare – ha affermato l’assessore

Raffaele Cattaneo -. Il primo è che le procedure, come ci hanno

assicurato i Vigili del fuoco, si concluderanno entro le

prossime 24, massimo 36 ore e comporteranno anche lo stop delle

emissioni di fumo che in questi giorni hanno creato i maggiori

disagi e preoccupazioni ai cittadini. Il secondo dato, che ci è

arrivato oggi dall’Ats, è che non c’è stato in questi giorni

alcun accesso, nei Pronto soccorso del territorio, dovuto alle

conseguenze dell’incendio o a cause riconducibili a patologie

legate alle sostanze respirate”.

“Ma il dato più importante che abbiamo acquisito da Arpa

nell’incontro di oggi – ha aggiunto Cattaneo – è che i primi

campionamenti sull’aria ci danno risultati tranquillizzanti”.

DIOSSINE MEDIO BASSE E RIENTRO IN NORMA IN 2-4 GIORNI – Arpa, da

una prima rilevazione, ha riscontrato risultati di idrocarburi

in linea con i valori di fondo e, per quanto riguarda le

diossine, ha rilevato un valore di 0,5 picogrammi per metro

cubo.

“Se confrontiamo questo valore con i valori registrati in

incendi analoghi, il dato è particolarmente basso. Per esempio

nel caso dell’incendio di Bruzzano del 24 luglio 2017 il dato

era di 98 picogrammi, nel caso di Corte Olona del 3 gennaio di

quest’anno il valore era 11,9 picogrammi – ha precisato Cattaneo

-. Ci aspettiamo tuttavia, anche a causa del cambio delle

condizioni atmosferiche, che il valore cresca leggermente,

restando però largamente al di sotto dei valori citati per i

casi analoghi e comunque inferiore a 10, e che nell’arco di un

periodo di tempo che va da 2 a 4 giorni, i valori rientrino

progressivamente nella normalità”.

FONDAMENTALE IL LAVORO DELLA PROTEZIONE CIVILE – “Gli inquinanti

sono pericolosi quando si respirano continuamente nel tempo – ha

concluso Cattaneo – e in questo caso, anche grazie al contributo

dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile di Milano, che

hanno svolto le operazioni di spegnimento quanto mai

rapidamente, l’intervento è stato celere e puntuale e ha

permesso di domare l’incendio in tempi utili. Le istituzioni ci

sono e continuano a fare tutto ciò che serve per risolvere un

problema che ha dato disagio, ma che, per fortuna, non ha

provocato problemi seri per la salute pubblica e per

l’ambiente”.

