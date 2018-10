PAOLO CONTE | SOLD OUT il 13 novembre al Teatro Arcimboldi di Milano e l’11 dicembre a Bologna

Sono SOLD OUT i due concerti di Paolo Conte del 13 novembre al Teatro Arcimboldi di Milano e dell’11 dicembre del Teatro Europauditorium di Bologna. A Milano, ultimi biglietti disponibili per il primo giorno dove gli incassi saranno devoluti a favore del Comitato Lombardia dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro a sostegno dei migliori progetti di ricerca per la cura dei tumori pediatrici di AIRC mentre il secondo appuntamento meneghino avverrà nell’ambito della III edizione di JAZZMI, il festival milanese dedicato a jazz e dintorni (www.jazzmi.it).

Da venerdì 9 novembre sarà disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e nelle principali piattaforme streaming “Live in Caracalla – 50 years of Azzurro” (BMG), il nuovo disco di Paolo Conte registrato dal vivo alle Terme di Caracalla a Roma insieme ad un’Orchestra composta da musicisti d’eccezione in occasione dei cinquant’anni di “Azzurro”, il primo brano, interpretato allora da Adriano Celentano, che l’ha portato ad essere conosciuto in Italia e nel mondo. È disponibile il preorder a questo link: http://amzn.eu/d/alGbO0h.

Tra i brani è stato inserito “Lavavetri”, il nuovo inedito cantato dal cantautore astigiano, che ci regala questo singolare valzer a distanza di un anno da “Per me”, l’ultimo inedito pubblicato nella raccolta “Zazzarazaz”.

CD1: Ratafià (live); Sotto le stelle del jazz (live); Come di (live); Alle prese con una verde milonga (Live); Messico e nuvole (Live); Languida (Live); Snob (live); Recitando (Live); Eden (live); Sudamerica (live); Lavavetri.

CD2: Dancing (live); Gioco d’azzardo (Live); Gli impermeabili (live); Madeleine (live); Via con me (Live); Max (live); Diavolo rosso (live); Le chic et le charme (live); Azzurro (live); Bye, music (live).

Inoltre, da venerdì 30 novembre “Live in Caracalla – 50 years of Azzurro” (BMG Rights Management/Warner) sarà disponibile in una speciale edizione in tre vinili.

Nel frattempo, continua il tour organizzato da Concerto Music (www.concerto.net) con la media-partnership di Radio Capital. Ecco tutte le date:

PAOLO CONTE

CINQUANT’ANNI DI AZZURRO

14-15 giugno – Terme di Caracalla – Roma;

29 giugno – Montreux Jazz Festival – Montreux;

6 luglio – Gent Jazz Festival – Gent;

12 novembre – Teatro Arcimboldi – Milano; ULTIMI BIGLIETTI DISPONIBILI

13 novembre – Teatro Arcimboldi – Milano; SOLD OUT

22 novembre – Teatro Regio – Parma;

10 dicembre – Teatro EuropAuditorium – Bologna;

11 dicembre – Teatro EuropAuditorium – Bologna; SOLD OUT

23 febbraio – Teatro Carlo Felice – Genova;

28 marzo – KKL Luzern – Lucerna (Ch);

15 aprile – Teatro Regio – Torino;

Info: www.ticketone.it e www.concerto.net

