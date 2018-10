PESCA,ROLFI (LOMBARDIA) E CASELLI (EMILIA ROMAGNA): AZIONE COMUNE CONTRO BRACCONAGGIO NEL PO

RIUNITA OGGI A PALAZZO LOMBARDIA LA CONSULTA INTERREGIONALE

CONVINZIONE UNANIME: NECESSARIO CONTENIMENTO PESCE SILURO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 ottobre 2018 – Si è riunita quest’oggi, a Palazzo

Lombardia, la Consulta interregionale per la gestione

sostenibile e unitaria della pesca e la tutela del patrimonio

ittico nel fiume Po, della quale fanno parte Regione Lombardia,

Regione Emilia Romagna, Regione Piemonte, Regione Veneto e

l’Autorità di bacino del fiume Po.

LE AZIONI DI CONTRASTO – L’incontro ha dato seguito al

Protocollo d’intesa per il controllo della pesca illegale nel

Po, definendo le azioni concrete utili a ridurre il fenomeno del

bracconaggio. Le azioni di contrasto immediato prevedono

protocolli operativi su base territoriale per l’attivazione

delle Forze dell’Ordine e delle Polizie provinciali e locali;

saranno inoltre geolocalizzati, mappati e monitorati nel bacino

i punti di imbarco, sbarco e sosta degli automezzi di appoggio e

sarà determinata la catena di comando fino al livello di guardia

giurata per la pesca della associazioni dilettantistiche. Il

coordinamento regionale è affidato alle Prefetture dei

capoluoghi regionali.

ACCORDO REALE – “L’accordo siglato a giugno non era solo di

facciata – ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura,

Alimentazione e Sistemi Verdi della Regione Lombardia Fabio

Rolfi -. Vogliamo combattere in maniera efficace le bande

organizzate di bracconieri, spesso dell’Europa dell’Est, che

recano danni enormi alla fauna, ai pescatori e all’ecosistema.

La rarefazione di specie autoctone come lo storione e l’anguilla

è un problema grave che non intendiamo sottovalutare. Intendiamo

potenziare le attrezzature per il controllo notturno e la

navigazione in alveo delle Polizie provinciali e locali”.

BASI PER GESTIONE CONDIVISA DEL FIUME – A Palazzo Lombardia era

presente anche Simona Caselli, assessore all’Agricoltura, Caccia

e pesca della Regione Emilia Romagna: “La Regione Emilia Romagna

ha dichiarato guerra alla pesca di frodo – ha detto -. Con le

altre Regioni del bacino del Po stiamo gettando le basi per una

gestione condivisa del fiume, con l’obiettivo di armonizzare le

norme che regolano la pesca e coordinare le azioni per la tutela

della fauna ittica autoctona e della biodiversità. Inoltre

stiamo investendo molto sul ripopolamento dello storione, specie

pregiata autoctona messa in pericolo dal siluro”.

A BREVE AZIONI FORTI ED EFFICACI CONTRO PESCE SILURO – Gli

assessori di Lombardia ed Emilia Romagna hanno dunque ribadito

“la necessità di contenere il pesce siluro. Questo predatore

voracissimo sta creando danni enormi al nostro ecosistema e alla

fauna autoctona. A breve presenteremo delle azioni forti ed

efficaci contro questa specie”.

Redazione