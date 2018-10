ROGHI DI RIFIUTI IN LOMBARDIA. EVI (M5S): “PREOCCUPANTI AUMENTI NEL 2018. TOLLERANZA ZERO VERSO GESTIONE ILLEGALE RIFIUTI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 ottobre 2018 – Nella notte tra il 14 e il 15 ottobre in via Chiasserini a Milano, in una zona densamente abitata della città, si è verificato il diciassettesimo incendio dall’inizio del 2018 in un impianto per lo smaltimento dei rifiuti nel capoluogo lombardo. Ben 33 i casi in Lombardia tra il 2015 e il 2018, secondo i dati di Legambiente, e questa volta ad essere colpita è una struttura che si occupa di smaltimento dei rifiuti plastici e la natura dei rifiuti bruciati è ancora da accertare. Per questo motivo l’eurodeputata del M5S Eleonora Evi ha presentato una interrogazione per chiedere alla Commissione di verificare le eventuali lacune nella gestione dei rifiuti in Lombardia, a fronte di un altro caso di Terra dei Fuochi. “Da eurodeputata di Milano e del Movimento 5 Stelle sto usando tutti i mezzi a mia disposizione per attenzionare il fenomeno dei roghi di rifiuti che stanno avvenendo, in questi giorni, in Lombardia”, afferma Evi: “non si può lasciare in mano alla criminalità organizzata la gestione dei rifiuti senza pensare alle inevitabili conseguenze negative per la salute, per l’ambiente e per l’economia di un fenomeno così pericoloso, che condanniamo e che non possiamo tollerare”.

Redazione