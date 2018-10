SPORT, CAMBIAGHI A BRUXELLES: FAVORIAMO INGRESSO SPORT TRA TEMATICHE FONDI STRUTTURALI

PRESENTATE A VERTICI UE POLITICHE REGIONALI SU TEMI SPORTIVI

(mi-lorenteggio.com) Bruxelles, 18 ottobre 2018 – Sono cinque gli appuntamenti ai

quali l’assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia

Martina Cambiaghi ha partecipato oggi, a Bruxelles, per

incontrare i vertici europei che si occupano delle tematiche

legate al mondo sportivo e giovanile. Ad aprire la giornata

l’incontro bilaterale con il primo consigliere Serena Lippi,

coordinatrice delle politiche istruzione, sport, giovani e

cultura, e con il responsabile gruppo di lavoro Gioventù Carlo

Presenti.

IMPLEMENTARE RELAZIONI CON VERTICI EUROPEI – “La mia missione a

Bruxelles – ha dichiarato l’assessore Cambiaghi – è stata

un’importante occasione per implementare le relazioni con i

vertici europei. Il Governo italiano è a fianco della Regione

Lombardia per rafforzare il ruolo dello sport a livello europeo

e disporre di fondi strutturali, come Erasmusplus”.

LO SPORT COME TEMA AI TAVOLI POST 2020 – “Lo sport, inteso nel

suo concetto ampio, dovrebbe essere presente nei Tavoli del

negoziato sui fondi post 2020 – ha continuato l’assessore -.

Concetto in linea con il Governo italiano, come emerso nel

bilaterale in Rappresentanza permanente italiana, tenutosi in

mattinata. Questo per il ruolo centrale che lo sport riveste

anche in termini di inclusione sociale, promozione di stili di

vita sani, prevenzione medica e benessere nei territori, il

cosiddetto ‘modello lombardo dello sport’: best practice

presentata durante l’incontro con la direttrice della DG

Education and Culture della Commissione europea per Innovazione,

Cooperazione Internazionale e Sport, Antoaneta

Angelova-Krasteva”.

SPESE PER INFRASTRUTTURE FUORI DAL PATTO DI STABILITÀ – “Bisogna

pensare allo sport non solo come un gioco – ha esortato

l’assessore -: porta in dote un complesso di benefici che vanno

dalla salute, ai valori, senza dimenticare educazione e corretti

stili di vita. Diventa quindi necessario un ulteriore passo

verso l’inclusione delle spese per le infrastrutture sportive

negli investimenti scomputati dal calcolo del deficit ai fini

del Patto di Stabilità”.

“Questo – ha concluso Cambiaghi – anche nel contesto della

candidatura di Milano-Cortina ai prossimi Giochi olimpici

invernali del 2026”.

