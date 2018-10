UNA MODERNA TAC A 128 STRATI OPERATIVA ALL’OSPEDALE DI VIMERCATE

(mi-lorenteggio.com) Vimercate, 18 ottobre 2018 – Una tac di ultima generazione è entrata in funzione presso l’Unità Operativa di radiologia dell’ospedale di Vimercate. “La nuova tac rappresenta un’importante innovazione tecnologica per la nostra azienda ed in particolare per il presidio di Vimercate” commenta il direttore generale dell’Asst Vimercate Pasquale Pellino. La tac a 128 strati di ultima generazione è già pienamente operativa e consente di eseguire indagini diagnostiche di elevata qualità, in modo veloce, sicuro e con dosi di radiazioni ai pazienti nettamente ridotte rispetto alle precedenti apparecchiature. In particolare, grazie al suo potente processore ed a un software dedicati, permetterà all’equipe di radiologia l’esecuzione di indagini cardiovascolari e “total body” anche in pazienti critici con difficoltà a mantenere il respiro o la posizione supina oltre a permettere uno studio più “fine” e preciso delle malattie tumorali con una riduzione di dose somministrata al paziente dal 50 all’80 per cento. La nuova apparecchiatura è stata acquistata con un finanziamento regionale. Prossimamente sarà sostituita con una nuova apparecchiatura anche la tac di pronto soccorso.

Redazione