Buccinasco. Successo per la 31^ Mostra dei Funghi, delle Zucche e delle Erbe aromatiche

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 18 ottobre 2018 – Sabato 13 e Domenica 14 ottobre a Buccinasco nel salone dell’Oratorio S.Adele si è svolta la

31^ Mostra dei Funghi ,delle Zucche e delle Erbe aromatiche

“Sia al Sabato dopo le 16.00 sia dalle 10.00 alle 18.30 di Domenica la Mostra è stata visitata da un grande numero di persone che hanno apprezzato l’esposizione delle 169 specie esposte e da 13 licheni chiedendo informazioni e notizie dei ritrovamenti e dei tipi di funghi, commestibili e non, agli esperti del Gruppo Micologico S.Adele presenti in sala.

Tante persone hanno portato i funghi da loro raccolti chiedendone la determinazione, parte di questi sono poi stati messi in esposizione.

Anche quest’anno si è svolta al sabato sera la tradizionale cena a base di funghi, nell’ampio salone dell’Oratorio, offerta dal Gruppo Micologico S.Adele.

Domenica pomeriggio i visitatori hanno anche apprezzato le caldarroste che sono state cucinate dall’esperto caldarrostaio del gruppo” così commenta Cesare Astori, Presidente del Gr. Micologico e Botanico S.Adele, l’ottimo successo dell’iniziativa.

V. A.