Fibra ottica: Lombardia tra le regioni leader, a Milano aumenta la copertura

Milano, 19 ottobre 2018 – È risaputo che, al momento, la fibra ottica rappresenta una delle più grandi novità in chiave digitale. Il tutto è sottolineato dai massicci investimenti compiuti negli ultimi anni sul territorio nazionale per quanto riguarda l’installazione delle infrastrutture per la banda ultra larga, con l’obiettivo di garantire a tutti l’accesso ad una connessione veloce. Open Fiber, la società che si è aggiudicata il bando Infratel, si stia occupando di questo piano su tutto il territorio, regione per regione. Di recente, poi, la stessa società ha annunciato l’apertura di oltre 500 nuovi cantieri in molti comuni. Nella fattispecie, si tratta delle zone dette bianche o a fallimento di mercato. Quelle che, ancora oggi, non sono servite da alcun tipo di connessione. E che riflettono in parte la situazione italiana.

La situazione in Lombardia e a Milano

Attualmente, sull’intero territorio nazionale, la fibra ottica ha raggiunto il 25% della popolazione. Se poi si parla di situazione a livello regionale, alcune zone godono di medie di copertura superiori alla suddetta percentuale. Basti pensare alla Lombardia, la quale vanta una copertura della banda ultra larga pari al 31%. Un dato che la rende una delle regioni leader in Italia, dietro solo a Liguria (45%) e Sicilia (34%). In particolare, a Milano e dintorni la fibra è sempre più diffusa e c’è anche la possibilità di avere la versione migliore della connessione, vale a dire la FTTH (con annessa possibilità di navigare fino a 1 Gbps). Il merito va anche alle offerte sulla fibra di Vodafone, che tra l’altro di recente che ha annunciato di aver portato a 35 il numero dei comuni coperti dalla FTTH. La quale, come detto, è la migliore sul mercato. Ma non è l’unico tipo di fibra ottica esistente.

Differenze fra FTTC e FTT

Le uniche due connessioni meritevoli della dicitura “fibra”, infatti, sono la FTTC e la FTTH, le quali presentano comunque delle importanti differenze. La FTTC (Fiber to the Cabinet) porta la fibra fino al cabinato in strada, e da lì la connessione giunge nelle case tramite i canonici cavi in rame. Può arrivare fino ad un massimo di 200 Mbps, mentre la FTTH, come detto, raggiunge 1 Gbps. Questa velocità è resa possibile dal fatto che la citata FTTH (Fiber to the Home) arriva direttamente a casa con i suoi cavi in vetro. Cosa che le permette di non soffrire di rallentamenti o di limiti di velocità imposti dai cavi telefonici.

Ad ogni modo, l’Italia ha intrapreso una strada lunga ma necessaria, e la Lombardia da parte sua resta in cima alle classifiche per quanto riguarda la fibra ottica: la situazione, in futuro, non potrà che migliorare. Per merito di Open Fiber, ma anche dei provider.

L. M.