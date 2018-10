Il meglio della danza classica e contemporanea a Legnano per l’«INTERNATIONAL DANCE NETWORK»

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 19 ottobre 2018 – “International Dance Network”, è un evento di danza classica e contemporanea senza precedenti per la città di Legnano, ideato dalla Arabesque Centro Danza S.S.D. a R.L. ed a cura di Alessandro Pettinicchio e realizzato in collaborazione con il Comune di Legnano.

Strutturato come una vera e propria “festa della danza”, International Dance Network racchiude dal 27 ottobre al 4 novembre 2018 sia una serie di iniziative pubbliche gratuite ed aperte a tutta la cittadinanza, sia lezioni di danza tenute da grandi nomi della danza italiana ed internazionale, così da coinvolgere il territorio e le persone, gli appassionati ed i semplici curiosi, ed anche dare l’occasione a chi ama la danza di mettersi alla prova ed approfondirne lo studio.

Gli eventi si svolgeranno, a Palazzo Leone da Perego, nel cortile Ratti, al Teatro Città di Legnano Talisio Tirinnazi, nel centro della Città e nelle palestre delle scuole Bonvesin de la Riva e Don Milani.

Per il Gran Gala finale al Teatro Città di Legnano – Talisio Tirinnanzi, è previsto un concorso esclusivo con 20 esibizioni ammesse tramite selezione video che si contenderanno il Gran Premio della manifestazione.

Ospiti della rassegna:

Carla Fracci, Etoile Internazionale

Stephane Fournial, Direttore Scuola di Ballo Teatro San Carlo di Napoli

Szilard Macher, Direttore della Facoltà di Danza presso Hungarian Dance Academy

Fabrizio Mainini, Ballerino e coreografo televisivo Coreografo “Tale e Quale Show”

Thomas Noone, Direttore Artistico Thomas Noone Dance Barcellona e Coreografo Free Lance

Damiano Bisozzi, Ballerino e coreografo Già ballerino per Notre Dame de Paris

Mauro Astolfi, Direttore Spellbound Contemporary Dance Company

Luca Rapis, Direttore One Thousand Dance Company

Beatrice Belando, Maitre de ballet presso Scuola di Ballo Rosella Hightower di Cannes

Roberta Nebulone, Maitre de Ballet, già ballerina presso il Corpo di Ballo Teatro alla Scala

Gilda Gelati, già Prima Ballerina presso Corpo di Ballo Teatro alla Scala

Programma:

Sabato 27 ottobre 2018 dalle ore 16.30 nel centro di Legnano Méga Barre, possibilità per tutti di cimentarsi con un sbarra da record.

Giovedì 1 novembre 2018 alle ore 21.00 a Palazzo Leone da Perego, Carla Fracci, la stella della danza italiana incontra i fan e racconta la sua storia da sogno.

Venerdì 2 novembre 2018 alle ore 21.00 a Palazzo Leone da Perego/cortile Sala Ratti, esibizione e drink con ONE Thousand Dance, compagnia emergente, reduce dal palcoscenico di Italia’s got talent, ormai conosciuta anche all’estero per le sue performance spettacolari.

Domenica 4 Novembre 2018 alle ore 21.00 presso il Teatro Città di Legnano – Talisio Tirinnanzi, Gran Galà, con esibizioni di importanti compagnie, sul palco insieme alle giovani promesse delle scuole di danza che si sfidano in uno spettacolare concorso – Per info e prenotazioni T. 345.8341239.

Da venerdì 2 a domenica 4 Novembre a partire dalle 9.00 lezioni di danza con Maestri Internazionali presso le palestre Bonvesin de la Riva e Don Milani.

Info: http://www.internationaldancenetwork.it/

Redazione