INCENDIO MILANO, GALLERA: NESSUN ACCESSO AI PRONTO SOCCORSO MILANESI COLLEGATO A EVENTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 ottobre 2018 – “Non è stato rilevato alcun aumento

degli accessi o delle chiamate che possano essere ricondotti a

disturbi collegabili all’incendio di Via Chiasserini”. Lo fa

sapere l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio

Gallera spiegando che, giornalmente, è stata fatta “una

ricognizione in tutti i Pronto Soccorso degli ospedali milanesi,

anche con la collaborazione di AREU”

REGIONE COSTANTEMENTE IN VIA CHIASSERINI – “Regione Lombardia

attraverso ATS Milano è costantemente presente in Via

Chiasserini dall’inizio dell’incendio – ha continuato Gallera –

con i suoi tecnici e, in collaborazione con ARPA, Forze

dell’Ordine, Protezione Civile e Amministrazione Comunale, sta

monitorando la situazione al fine di contenere eventuali

problemi emergenti e pronta a mettere in atto tutte azioni

necessarie a garantire la salute dei cittadini”.

“In considerazione del fatto che l’incendio può considerarsi

spento – ha sottolineato – e visto che i primi risultati delle

analisi sulla qualità dell’aria forniti da ARPA Lombardia sono

tranquillizzanti, ATS al momento non ha ritenuto di dover

mettere in atto provvedimenti di carattere sanitario”.

“Dall’inizio dell’incendio – ha concluso – attraverso il sito

web aziendale e i social network, abbiamo fornito alla

cittadinanza le istruzioni volte a garantire la sicurezza dei

cittadini stessi. Queste indicazioni sono state aggiornate e

comunicate ai cittadini fino al completo spegnimento

dell’incendio”.

Redazione