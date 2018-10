INCENDIO SU TRENO IN LOMELLINA CARICO DI GAS PROPILENE, TERZI: FARE CHIAREZZA IL PRIMA POSSIBILE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 ottobre 2018 – Mercoledì a Mede Lomellina, nei pressi delle abitazioni, un incendio che si è sviluppato sulla motrice diesel di un treno merci che trasportava 14 carri cisterna pieni di propilene, altamente infiammabile. I vigili del fuoco hanno subito domato le fiamme prima che si potessero propagare ai carri cisterna. “Rispetto a quanto accaduto a Mede, mi

auguro venga fatta chiarezza il prima possibile sulle cause di

un incendio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti

e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, commentando quanto

accaduto nella serata ieri sera quando intorno alle 19.30 ha

preso fuoco il locomotore di un treno carico di gas propilene.

“La società proprietaria del treno merci spieghi inoltre per

quale motivo si è avvalsa di un locomotore che appare vetusto e

probabilmente non in buono stato, oltretutto per effettuare un

trasporto così delicato: dalla condizione dei mezzi che

circolano sui binari, dalla loro efficienza e dal loro grado di

manutenzione, dipende la sicurezza di tutti. Ringrazio

sentitamente i Vigili del Fuoco – ha concluso Terzi – per il

loro tempestivo intervento, così come le Forze dell’Ordine, i

soccorritori, i volontari, le autorità locali e tutti coloro che

si sono prodigati per mettere in sicurezza la zona”.

Redazione