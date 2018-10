MILANO. ACCORDO SULLA SCUOLA PRIMARIA VISCONTINI: ENTRO FEBBRAIO LA CONSEGNA DEL CANTIERE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 ottobre 2018 – Dopo diversi giorni di incontri si è raggiunto un accordo per la realizzazione della Scuola Primaria di via Viscontini, che sarà eseguita dall’impresa I.T.I.

Entro il 12 dicembre sarà consegnato il progetto esecutivo, sulla base del definitivo già approvato dalla Giunta nel luglio del 2017; il cronoprogramma prevede poi la validazione entro una decina di giorni dalla ricezione, la consegna del cantiere a febbraio e il conseguente inizio lavori.

“Monitoreremo la situazione passo passo, per evitare che l’iter della ricostruzione di questa nuova scuola in legno possa incappare in ulteriori ritardi – commentano l’assessore all’Educazione con delega all’Edilizia scolastica Laura Galimberti e il Presidente del Municipio 8 Simone Zambelli –. Ringraziamo l’impresa che si è resa disponibile a collaborare per restituire al più presto ai bambini e alle bambine della zona quel che ormai aspettano da troppo tempo”.

I lavori avranno una durata di circa un anno e mezzo e la nuova struttura in legno avrà 20 classi, laboratori per 500 alunni, una biblioteca, un auditorium da 100 posti e una palestra di 1.260 metri quadrati. Il costo totale dell’opera è di circa 9 milioni di euro.

