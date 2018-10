Milano. Animali, con il Municipio 4 si imparano le ‘buone pratiche’ per educare i nostri amici pelosi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 ottobre 2018 – “Due ore di corso per apprendere tante buone pratiche utili nell’educazione e nella corretta gestione di un cane. E’ il nuovo appuntamento di ‘4 zampe in città’, l’iniziativa promossa dal Municipio 4 di Milano per i proprietari e gli appassionati di cani”. Lo fa sapere il Presidente del Municipio 4 di Milano, Paolo Guido Bassi. “Il nostro Municipio – fa notare – è sempre più ‘pet friendly’. Solo pochi giorni fa, abbiamo aperto la prima area cani al Parco Formentano tutta dedicata agli animali di piccola taglia. Nei mesi passati, al parco Alessandrini, abbiamo allestito la prima area cani attrezzata con manufatti specifici per l’agility dog. Abbiamo portato nei parchi gli educatori cinofili e abbiamo dato vita a diverse iniziative, oltre a manutenere con attenzione tutte le zone specificatamente dedicate ai ‘pelosi’. Un impegno – sottolinea – che prosegue anche con questo incontro, che si svolgerà domani, sabato 20 ottobre, dalle 10 alle 12, al Centro Socio Ricreativo Comunale ‘Tulipano’ in via Pietro Calvi 31, durante il quale istruttori ed educatori cinofili, terranno una lezione aperta, libera e gratuita, a tutti coloro i quali vorranno apprendere: i rudimenti dell’addestramento dei cuccioli da 5 a 10 mesi, le normative in vigore per la gestione e il trasporto del cane in ambito urbano, il corretto approccio nella gestione del cane aggressivo”.

